Allison Transmission et Xos s’associent

Selon les termes de cet accord, Allison Transmission fournit son essieu eGen Power e-Axle pour l'intégration, la validation et les tests dans les plateformes de véhicules lourds conçues et construites par le constructeur américain Xos.

Rappelons que l’essieu de la série eGen Power d'Allison est conçu pour s'adapter entre les roues des camions et autobus moyens et lourds, remplaçant le groupe motopropulseur traditionnel du véhicule. La série eGen Power comprend des moteurs électriques entièrement intégrés, une boîte de vitesses à plusieurs rapports, un refroidisseur d'huile et une pompe, offrant des performances et une efficacité de pointe. Le système est compatible avec les véhicules électriques à batterie complète et les véhicules électriques à pile à combustible ainsi qu'avec les applications hybrides à autonomie étendue.

« Nous sommes extrêmement fiers de nous associer à Xos dans le développement de la prochaine génération de véhicules commerciaux conçus pour améliorer le fonctionnement des flottes », a déclaré Alexander Schey, directeur général, commercialisation et stratégie d'électrification d'Allison. « Nous sommes inspirés par l'approche innovante et ambitieuse, mais également pragmatique de Xos sur le marché des véhicules électriques, et nous sommes impatients de tirer parti des vastes capacités de test et de validation et des investissements d'Allison dans le cadre de notre partenariat pour commercialiser les véhicules lourds Xos. »

Allison Transmission fournira des unités eGen Power 100S et 100D supplémentaires à Xos, tout au long de 2022.