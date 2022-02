Allison Transmission exposera au SICUR 2022

Le spécialiste de la transmission pour véhicules industriels annonce sa présence sur le salon international biennal du secteur de la sécurité et de la lutte contre l'incendie où il exposera plusieurs nouveautés dont un camion de pompiers Renault Trucks spécialement conçu pour les incendies urbains et industriels.

Grand rassemblement des professionnels et des utilisateurs des secteurs public et privé, le SICUR qui se déroulera au parc des expositions IFEMA de Madrid du 22 au 25 février est une exposition de premier plan qui se concentre sur les nouveaux produits et les développeme

nts dans le secteur de la lutte contre les incendies et des secours, un domaine dans lequel Allison Transmission revendique sa légitimité.L’équipementier y exposera, entre autres, un camion Renault Trucks D 2.1 280.18 R 4x2 Euro VI cabine 7 places, spécialement conçu pour les incendies urbains et industriels, sur le stand Incipresa (Stand 8D01). Le camion est équipé d'une transmission entièrement automatique Allison 3200 et d'un ralentisseur intégré pour un freinage amélioré et une usure réduite des freins - pour rappel, Incipresa est responsable de la carrosserie et de la livraison du véhicule aux pompiers d'Alcorcón - Le véhicule a une capacité d'eau de 3 500 litres et une capacité de mousse de plus de 100 litres. Sa largeur de caisse de 2 400 mm en fait le véhicule le plus étroit du marché, améliorant grandement l'accessibilité en milieu urbain et lui conférant un avantage concurrentiel significatif.

« Par rapport à d'autres types de boîtes de vitesses, la transmission automatique Allison, avec sa technologie de couple continu, offre quelque chose de vital pour les services de secours : une plus grande accélération et moins de perte de puissance lors des changements de rapports », a déclaré Juan Antonio Sánchez, responsable commercial grands comptes chez Renault Trucks Espagne.