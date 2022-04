Allison Transmission finalise l'acquisition de certaines activités d'Avtec

Après l'avoir annoncé le 16 septembre dernier, Allison Transmission vient officiellement de racheter le portefeuille de transmissions hors roue d'Avtec et les actifs d'usinage de composants hors route de MEPZ pour 23 millions de dollars comptant. Basé à New Delhi et faisant partie du groupe CK Birla, Avtec est l'un des plus grands fabricants indiens indépendants de groupes motopropulseurs et de produits d'ingénierie de précision pour les secteurs de l'automobile, du tout-terrain, de la défense, de l'agriculture et des chemins de fer, dans les domaines des produits exclusifs et de la fabrication sous contrat.

Avec cette acquisition, l'équipementier entend positionner son portefeuille de produits pour une croissance stratégique dans le segment hors route en Inde et sur d'autres marchés mondiaux. Allison Transmission intègre également les opérations d'usinage de composants hors route d'Avtec actuellement situées dans l'usine MEPZ (Chennai) dans l'usine de fabrication d'Allison à Chennai afin de continuer à produire des carters pour les transmissions hors route de l'équipementier.