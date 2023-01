Allison Transmission noue un partenariat avec Nikola pour le test de véhicules électriques

Allison Transmission et Nikola s'associent avec l'objectif d'effectuer des tests du véhicule électrique à batterie de classe et du véhicule électrique à pile à combustible à hydrogène dans le centre d'électrification des véhicules et d'essais environnementaux du fabricant. Ces essais sont menés dans des environnements thermiques contrôlés et des simulations de route au dynamomètre, capables d'imiter une large gamme de cycles de service. Les tests ont utilisé l'équipement de ravitaillement en hydrogène de Nikola ainsi qu'un flux constant d'hydrogène fourni par l'installation pour permettre des essais ininterrompus. L'évaluation des véhicules comprend la surveillance de la gestion de la batterie et des tests CVC (chauffage, ventilation et climatisation) qui s'appuyaient sur la simulation solaire pour reproduire les températures extrêmes. Le centre, situé dans le Midwest (États-Unis), s'étend sur plus de 18 000 m² et doté d'une installation qui propose des cellules de test et des salles d'études. Sur le site, Allison simule des applications et des conditions climatiques réelles, ce qui permet aux constructeurs de réduire les délais de développement et de validation des produits pour mettre sur le marché des technologies et des systèmes de véhicules, ce qui entraîne également une réduction des coûts par rapport aux essais sur route. « Notre installation a la capacité de prendre en charge les programmes externes de test et de validation des clients pour les véhicules propulsés par tous les principaux types de propulsion, ce qui renforce l'engagement d'Allison à jouer un rôle de chef de file dans le développement d'options de carburant alternatif pour l'industrie des véhicules commerciaux », souligne David Proctor, directeur général du centre d'essais électriques et environnementaux pour véhicules d'Allison.