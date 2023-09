Allison Transmission se rapproche de Tatra Trucks

Concepteur et fabricant de solutions de propulsion de véhicules conventionnels, hybrides et électriques, Allison Transmission a annoncé son association avec le constructeur tchèque Tatra pour le développement de véhicules leur permettant de souligner leur position de leaders dans leurs domaines respectifs en Europe.

« Je connais Allison depuis plusieurs années et nous sommes ravis de travailler ensemble. Les transmissions Allison sont les meilleures au monde », a déclaré Raúl Álvarez Carpintero, responsable de Tatra Trucks pour l'Espagne et le Portugal. « Notre stratégie à court et moyen terme en Espagne et en Europe est d'augmenter notre part de marché et d'être perçu par les clients comme une marque de camions différente. Les deux sociétés travaillent ensemble en Autriche, aux Pays-Bas, en Suède, en Italie, en Allemagne et en Espagne. »

Le constructeur tchèque revendique le choix d'Allison Transmission pour de nombreuses raisons dont :

-1 Une traction constante grâce au convertisseur de couple hydrodynamique.

-2 Un fonctionnement du véhicule plus rapide et plus fluide

-3 Une capacité d'arrêt et de démarrage même sur terrain difficile (par exemple, sur pente raide avec un véhicule lourdement chargé)

-4 Une meilleure protection de la transmission

« La technologie brevetée de puissance continue™ d'Allison Transmission permet des changements de rapports fluides et à pleine puissance, ainsi qu'une accélération et un démarrage supérieurs. Chaque changement de rapport s'effectue automatiquement au moment idéal, permettant au conducteur de gérer avec précision vitesse et efficacité. De plus, les configurations logicielles peuvent être adaptées à chaque application. » conclut Raúl Álvarez Carpintero.