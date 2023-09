Alloccasions lève des fonds et annonce son arrivée aux Etats-Unis avec Carviz

Cela ne fait que deux ans et demi qu’Alloccasions poursuit son développement en France et l’objectif de s’exporter outre-Atlantique n’a jamais été aussi proche. Lancée en février 2021, cette start-up tricolore propose aux professionnels des solutions pour inspecter plus facilement les véhicules d’occasion avant l’achat. Selon les chiffres avancés par la jeune société, près de 30 % des VO font l’objet chaque année de fraude et vices cachés. C’est pour palier à cela et aider les acteurs de ce business qu’Alloccasions a mis en place toute une gamme de solutions d’inspection des voitures. La plus performante consiste en une application mobile proposant l’inspection vidéo. Via la caméra du smartphone, et après une manœuvre réalisée en moins de cinq minutes, la valeur du véhicule, les coûts précis de réparation ou encore l'usure des pneus sont ainsi calculés et proposés avec l’historique du véhicule.

« Dans notre application, les professionnels suivent un parcours guidé d'inspection vidéo du véhicule, ce qui leur permet d'être rapides tout en étant très précis, étant donné le nombre d'images collectées. Nous leur apportons un outil à forte valeur ajoutée qui leur permet d'optimiser leur ROI en inspectant le véhicule en un temps record, d’éviter les erreurs de reprise, inspecter à distance, et le remarketer en un clic », se targue Côme Pinczon du Sel, CEO de Alloccasions. Cette solution est entièrement basée sur l’intelligence artificielle, permettant de limiter le risque de fraude à un niveau quasi nul après inspection de près de 450 points de contrôle.

Une levée de fonds dans la Silicon Valley

À la mi-septembre, les efforts de la start-up ont été récompensés par l’annonce de leur sélection par l’incubateur Skydeck, incontournable acteur de l’accélération du développement des jeunes entreprises dans la Silicon Valley. La candidature d’Alloccasions s’est distinguée parmi 2 000 concurrentes et sa distinction entraîne notamment une levée de fonds de 200 000 euros. Si on ajoute cette somme à celle levée par la banque publique d'investissement Bpifrance, le montant total est de 500 000 euros. Cette fraiche arrivée de cash sera notamment utilisée pour l’exportation de la solution aux Etats-Unis, pays où trois groupes de distribution automobile – dont les noms ne sont pas dévoilés – ont d’ores et déjà signé un accord.

Outre-Atlantique, la solution fournie en marque blanche d’Alloccasions sera connue sous le nom de Carviz. « Nous sommes les seuls à posséder cette technologie à ce jour, et nous l'avons brevetée aux États-Unis et en France. », complète Côme Pinczon du Sel, très fier de l’intérêt formulé par les investisseurs californiens. En vue de son expansion, la start-up compte bien recruter dix nouveaux employés dans ces deux pays d’ici la fin d’année. Ne souhaitant pas se contenter de sa solution d’inspection vidéo, Alloccasions annonce préparer le lancement dans les prochains mois d’une nouvelle innovation.

L’IA pour détecter les défauts moteurs grâce au son

Toujours aussi ambitieux et avec la même volonté de découvrir chaque défaut d’une voiture d’occasion, la jeune entreprise s’attaque à une composante majeure et difficile d’accès : le moteur. Grâce au simple enregistrement de son bruit, cette nouvelle fonctionnalité assure être en mesure de détecter les potentiels disfonctionnements mécaniques. Toujours basée sur l’IA, cette analyse des signaux sonores pourra être réalisée par le concessionnaire sur place comme par le propriétaire du véhicule grâce à un lien qu’il lui aura envoyé au préalable.

Actuellement pensée pour les professionnels de la distribution automobile d’occasion, cette application mobile et ses technologies pourraient bientôt être accessibles facilement aux assureurs et particuliers. Initialement, la plateforme se voulait d'ailleurs être un intermédiaire entre particuliers grâce à un expert et l'aide de l'IA. Jusqu'à ce qu'elle gagne en ambition. « Notre objectif est d’apporter plus de transparence et de réassurance sur le marché du VO en France et aux États-Unis », confirme le CEO d’Alloccasions. Bientôt la fin des fausses bonnes affaires, donc.