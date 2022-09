Allogarage dévoile les 352 meilleurs ateliers de France en 2022

Pour la neuvième année consécutive, Allogarage dévoile la liste de garages plébiscités par leurs clients. Cette année, 352 ateliers sur 25 000 ont été sélectionnés selon les avis et selon des critères précis. Parmi eux, le garage doit au moins avoir 25 avis publiés et vérifiés, ainsi ces derniers sont conformes à la norme Afnor NF Z 74-501 et chaque auteur a été identifié au moyen d'une copie de sa facture de réparation. Enfin, l'atelier doit avoir une note moyenne supérieure à 4 sur 5, et a moins de 5 % d'avis négatifs.

Parmi les garages sélectionnés, on retrouve 20 garages Ford, 3 Renault, 2 Peugeot et Fiat, ou encore 1 pour Dacia, Nissan et Opel. Côté réseaux, 189 sont issus de Motrio, 41 d'Axial, 39 de NexusAuto, 19 de Club Auto Conseil, 11 de Five Star, 6 de Bosch Car Service, 5 de Proximeca, 2 de Point Repar, d'Eurorepar Car Service, AD et SiliGom. Enfin, 1 de First Stop et Top Garage. La sélection complète et par région est consultable ici.