Allogarage publie le premier baromètre de la satisfaction téléphonique en ateliers de l'année

Selon le baromètre publié par Allogarage, 64% des automobilistes se déclarent globalement satisfaits de l'accueil téléphonique, et plus précisément 48,5% très satisfaits, 15,8% plutôt satisfaits, 4,5% plutôt insatisfaits, 23,2% très insatisfaits et 8,1% restent neutres. Côté réseau constructeur, Ford s'empare de la première place du podium avec 79% de clients très satisfaits, suivi de près par Hyundai (75%) et de Suzuki (69%). Mazda (40%), Kia (43%) et Skoda (43%) sont en dessous du taux moyen qui s'élève à 62%. En ce qui concerne les centres auto, Point S et Euromaster arrivent en tête ex æquo avec 68% d'automobilistes très satisfaits et les clients de Speedy sont à 59% plutôt satisfaits de l'accueil téléphonique. E.Leclerc Auto et Norauto affichent des taux d'insatisfaction respectivement de 44% et de 45%. Côté réseau multimarque, Club Auto Conseil affiche un taux de satisfaction de 79%, et côté carrossiers, Axial atteint 72% de clients très satisfaits.

Géographiquement, la Corse et la Bretagne affiche les meilleurs taux de satisfaction, suivies par le Grand-Est. À l'inverse, la Normandie, l'Île de France et la région PACA, cumul les taux d'insatisfaction.