Allogarage publie un nouveau baromètre sur la satisfaction téléphonique dans les ateliers

Le baromètre classe 24 constructeurs, 10 enseignes de centres-autos et 11 réseaux multimarques/carrosseries, selon la satisfaction des automobilistes lors de leur contact téléphoniques. Globalement, les clients sont très satisfaits à 52,4 % et plutôt satisfaits à 15,9 %. Encore 20,4 % des automobilistes se déclarent très insatisfaits. Ainsi, le taux de satisfaction moyen est de 68 %, soit une progression de 5 points par rapport au baromètre de mai 2019 (année de référence). Le taux de satisfaction des garages réseaux constructeurs augmente d'un point, alors que celui des centres-autos augmente de 6 points et que celui des garages multimarques est en hausse de 9 points.

Plus en détail, côté réseau constructeur Suzuki arrive en tête avec un taux de satisfaction de 74 %, suivi de près par Ford (73 %) et de Dacia et Audi (71 %). Les réseaux de Jeep et de BMW affichent des taux de satisfaction en dessous des 50 %, avec respectivement 48 % et 47 %. En ce qui concerne les centres-autos, le taux moyen de satisfaction est de 63 %. Point S conserve sa place de numéro 1 avec un taux de 88 %, suivi de Speedy (74 %) et d'Euromaster (71 %), alors que E.Leclerc Auto affiche un taux de 46 %. De leur côté, les réseaux multimarques se démarquent des précédents réseaux avec un taux moyen de satisfaction de 76 %. Club Auto Conseil reste à la première place du podium avec un taux de satisfaction téléphonique de 84 %, puis viennent Autoprimo (83 %) et Top Garage (79 %).

Enfin, géographiquement parlant, le Poitou-Charentes (80 %), la Franche-Comté (78 %) et l'Aquitaine (77 %) sont les régions où le taux de satisfaction téléphonique dépasse la moyenne nationale. L'Île-de-France (63 %) et l'Auvergne (60 %) occupent les dernières places du classement.