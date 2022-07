Alpay Uguz devient vice-président de la fabrication mondiale de Fisker

Le 14 juillet 2022, Alpay Uguz a été nommé vice-président principal de la fabrication mondiale de Fisker et reporte directement à Henrik Fisker, président et chef de la direction. Alpay Uguz supervisera la fabrication mondiale de l’entreprise à mesure que Fisker se rapprochera de son objectif de produire un million de véhicules par an en 2027. Il se concentrera sur la fabrication allégée et les techniques innovantes pour réduire les pièces dès la première phase de développement.

« La richesse de l’expérience mondiale d’Alpay Uguz en matière de fabrication renforcera le processus de développement déjà ultra-rapide de Fisker, créant une plus grande efficacité en intégrant les dernières méthodes de fabrication, souligne Henrik Fisker. Alpay Uguz et son équipe intégreront des processus de fabrication avancés dès le début des phases de conception et d’ingénierie des véhicules. Nous développons une approche transparente de la conception à la production avec des temps d’assemblage plus rapides, en fin de compte, fournir des véhicules de haute qualité optimisés pour le coût et le service à nos clients ».

Avant de rejoindre Fisker, Alpay Uguz a travaillé sur le site de production de BMW à Spartanburg, en Caroline du Sud, en tant que directeur général des SUV de la marque.

