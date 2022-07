Alpega et Upply s’associent pour une meilleure lecture des prix du fret

TenderEasy, la solution cloud d'Alpega pour la gestion d’appels d’offres transport, annonce un partenariat avec la plateforme digitale de benchmark des prix de transport Upply, by Geodis, pour garantir une vision en temps réel des tarifs du fret routier, maritime et aérien.

TenderEasy (Alpega) et Upply (Geodis) ont donc signé un partenariat pour favoriser la lecture des pricings du fret. « Grâce à ce partenariat, les utilisateurs de TenderEasy accèdent à un outil de benchmark en temps réel via l’intégration des données Upply dans la plateforme TendeEasy. Ils disposent ainsi des informations nécessaires pour comprendre les prix actuels du marché et leur évolution dans le temps. Cela donne au client la possibilité et le pouvoir de décider quand un appel d'offres est compétitif et quelles mesures prendre lors des éventuels cycles de négociation avec les transporteurs », détaille un communiqué.

Aide à la décision et outil de pilotage

« Nous allons apporter une valeur ajoutée à tous ceux qui planifient ou lancent un appel d'offres transport. Sur un marché aussi volatile, TenderEasy veut s'assurer que les utilisateurs disposent des informations les plus récentes pour décider s’il est opportun de lancer un appel d'offres, et si oui où et quand », déclare Johan Vagerstam, cofondateur de TenderEasy et directeur produit chez Alpega.

« Les partenariats dans les écosystèmes digitaux sont essentiels pour fournir des logiciels et des plateformes de pointe. Encore plus dans les industries du transport où aujourd'hui les prix fluctuent chaque semaine et où les capacités sont difficiles à trouver et à sécuriser. Notre partenariat avec TenderEasy vise à partager les données du marché et à les mettre directement à la disposition des experts de la supply chain dans leurs solutions de gestion d’appels d’offres pour qu'ils puissent prendre les meilleures décisions », ajoute pour sa part Thomas Larrieu, directeur général de la start-up Upply.