Alpega prend le contrôle de la plateforme de chauffeurs routiers Road Heroes

L’éditeur Alpega annonce la signature d’un accord pour l’acquisition de Road Heroes, la plateforme de chauffeurs routiers de Pinetco spécialisée dans le recrutement et la mise en relation de chauffeurs routiers et d’employeurs potentiels.

Une opération importante quand on connaît la situation de pénurie de chauffeurs en Europe : « L'Europe affiche aujourd’hui une pénurie de 400 000 chauffeurs routiers. Les raisons sont multiples et incluent notamment le départ en retraite de toute une génération de chauffeurs âgés, le manque d'équilibre entre le travail et la vie personnelle recherché par les jeunes conducteurs ainsi que l’environnement de travail toxique en raison des embouteillages et de la pénurie de stationnements pour les camions dans les grandes villes ».

Optimiser les flux et les coûts

La plateforme européenne Road Heroes by Alpega mettra donc en relation les entreprises et les chauffeurs potentiels, afin de trouver des combinaisons performantes pour les deux parties, dans un souci d’optimisation des flux, des coûts et de l’empreinte environnementale.

« La possibilité de se procurer le camion adéquat, complètement chargé, au bon endroit et au bon moment, de le charger et de le décharger le plus efficacement possible, tout en lui permettant d’acheminer ensuite le prochain chargement suivant vers l'emplacement suivant sans temps d'arrêt ou trajet retour à vide, contribue à atténuer les tensions au sein la chaîne logistique », détaille un communiqué.

Disponibilité opérationnelle dès juillet 2022

« La mise en relation de notre communauté de chauffeurs avec nos communautés de transporteurs, de transitaires et d'affréteurs est un rôle que nous sommes désireux d’endosser et qui nous convient tout naturellement. Road Heroes correspond à la prochaine étape dans nos objectifs de création de la plus grande plateforme logistique numérique en Europe », déclare Fabrice Douteaud, directeur général, Alpega Freight Exchanges, qui précise que l’accord portant sur l’acquisition de Road Heroes devrait être conclu au mois de juin et la plateforme Road Heroes by Alpega serait disponible dès le mois de juillet 2022.