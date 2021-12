Alpha Scale déploie ses ailes

Lancée il y a 7 ans à l’initiative de l’assureur Axa, dans le dessein de mieux maîtriser les coûts de réparation, la plateforme d’achats de pièces de carrosserie Alpha Scale souhaite prendre de l’envergure et devenir un vrai centre de profit. Si jusqu’alors la plateforme était utilisée uniquement dans le cadre de sinistres Axa (troisième assureur automobile avec plus de 4 millions d’assurés) et particulièrement sollicitée par les carrossiers du réseau Prefikar, elle s’ouvre désormais à toutes les carrosseries, peu importe leur taille, et pour tous les sinistres. Une ouverture sans complexe, reflet des mouvements qui s’opèrent sur le secteur de la distribution de pièces détachées, caractérisés par l’arrivée de nouveaux acteurs et par la multiplication des plateformes digitales B to B.

Alpha Scale joue les disrupteurs avec des arguments solides. Déjà, la solution d'achats est poussée par un assureur, donneur d’ordres. De fait, elle est utilisée par certains experts, lors de leur chiffrage des sinistres. « Pour nous, Alpha Scale est un vrai levier d’atteinte des objectifs de contrôle des coûts de réparation via un accès à un large référentiel de pièces », commente un expert.

Deuxième atout de la solution, elle est intégrée aux outils de chiffrage. La commande de pièces s’opère directement « ce qui permet de digitaliser totalement le parcours. Pas de copier-coller des références, ni la nécessité d’ouvrir d’autres solutions d’achats, tout est intégré. C’est un précieux gain de temps », glisse Stéphane Noeuvéglise, président d’Alpha Scale.

La plateforme d’Axa propose des pièces de carrosserie pour toutes les marques. Des pièces livrées en 24/48 heures selon la marque. Ce sont des pièces d’origine, d’équipementiers, de qualité équivalente ou de réemploi. Alpha Scale s'est dernièrement branchée avec la plateforme d’Opisto. Sont aussi disponibles des vitrages suite à un récent accord passé avec Pilkington. Derrière l’e-boutique d’Axa des fournisseurs locaux. Le carrossier peut choisir en fonction du type de pièce qu’il souhaite monter. Il peut visualiser en temps réel la disponibilité chez le distributeur.

Enfin, et c’est là la raison d’être d’Alpha Scale, la plateforme propose des tarifs imbattables à en croire le propos de Stéphane Noeuvéglise. « Nous négocions des prix canons, supérieurs à ceux des agents jusqu’à + 10 % de remise sans condition de volume, ce que les carrossiers ne peuvent pas trouver par eux-mêmes », garantit le responsable. « Les prix attractifs proposés par Alpha Scale permettent de renforcer mes marges et de rester compétitif », témoigne un carrossier.

« Avec Alpha Scale, nous répondons encore mieux aux attentes de nos clients par l’alignement des intérêts des différentes parties prenantes, constructeurs, distributeurs, réparateurs, experts, et assureurs » conclut le président, qui devrait prochainement s’attaquer à la pièce mécanique.