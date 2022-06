Alphabet place la qualité de vie et les conditions de travail au cœur de ses préoccupations

La qualité de vie et les conditions de travail (QVCT) se déploie chez Alphabet France à de nombreux niveaux : mode de travail, implication des collaborateurs dans les projets mis en œuvre par l’entreprise, confort des locaux et un fort engagement RSE. « Nous sommes très attachés au bien-être de nos équipes et avons à cœur de nous engager concrètement en mettant en place des actions pertinentes pour améliorer la qualité de vie et les conditions de travail. Nous sommes donc particulièrement fiers d’avoir enregistré une belle progression de leur satisfaction (+ 19 %) depuis 2019. En 2021, 83 % de nos collaborateurs se sont déclarés "très satisfaits" », souligne Stéphane Crasnier, président-directeur d’Alphabet France.

L’humain au cœur de ce grand projet

Depuis le confinement Alphabet laisse à ses salariés jusqu’à 12 jours de télétravail par mois, dont 6 jours d’affilés dans le lieu de leur choix. Depuis 2020, Alphabet ne cesse d’augmenter le confort dans les bâtiments, grâce à des espaces de travail ergonomiques. Le bâtiment qui accueille les collaborateurs d’Alphabet depuis janvier 2020 est également doté d'une terrasse, d'une salle de sport, d'une cafétéria et d'un espace vert dans lesquels les collaborateurs peuvent se retrouver aussi bien pour se réunir dans un cadre différent ou pour partager des moments conviviaux. Par ailleurs, le restaurant d'entreprise prépare sur place les repas du midi avec des produits frais de saison. Dans les locaux, il n'y a pas de places attitrées. Chaque collaborateur (peu importe son poste) peut s’installer, selon ses besoins, dans l’espace de son choix (zone de bureaux, salle de réunion…).