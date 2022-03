Alphabet, filiale de BMW, a enregistré de bons résultats en 2021

Alphabet dresse un bilan positif de l’année 2021 avec un portefeuille total stabilisé à 700000 véhicules : « Le volume des commandes a atteint 250000 véhicules, ce qui représente une augmentation de plus de 18% par rapport à l'année précédente ». Simultanément, la flotte de véhicules électriques a enregistré une progression de 77% pour s’établir à 46000 unités (hybrides rechargeables, « PHEV » ou 100% électriques, « BEV »).

2022, année branchée

« En 2022, nous prévoyons d’atteindre une part de 30% de véhicules électrifiés dans nos commandes et nous continuerons d’accompagner nos clients dans la sensibilisation et le développement de flottes plus respectueuses de l’environnement. Cela est en effet particulièrement important pour atteindre les objectifs climatiques qui nous sont fixés », souligne Markus Deusing, président directeur général d'Alphabet International, qui rappelle que la solution AlphaElectric apporte une dimension de conseil et de proximité aux clients dans cette démarche de transition énergétique.

Plusieurs programmes sous le signe du digital

Pour les dirigeants d’Alphabet, l'avenir de la mobilité d’entreprise est étroitement lié au développement de solutions numériques et ils rappellent que leur groupe a lancé AlphaGuide, une application pour les conducteurs, dès 2010. De nouveaux lancements de services numériques sont à l’agenda de 2022 : d’une part, un nouveau portail offrant aux clients un point d'entrée numérique unique pour accéder à l’ensemble des produits et services et d’autre part, des évolutions de l’application AlphaGuide en vue d’améliorer l’expérience utilisateur.

Rappelons qu’Alphabet est présent dans 31 pays, dont la France, qui compte parmi ses marchés les plus significatifs (99000 véhicules gérés en parc).

