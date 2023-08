Alphabet France (BMW Group) nomme son nouveau PDG

Stéphane Crasnier quitte BMW Group et son poste de Président-directeur général d’Alphabet France, filiale dédiée à la location longue durée à destination des entreprises et de leurs collaborateurs, pour prendre d’autres responsabilités à compter du 1er septembre 2023.

Dans ce contexte, le loueur annonce la nomination de son successeur. Julien Chabbal, 46 ans, prend les rênes de la société de leasing.

Fort de 20 ans d'expérience dans le secteur automobile, ce diplômé de la Kedge Business School de Bordeaux a commencé sa carrière en intégrant Ford Motor Credit Company en tant que chargé de qualité & satisfaction client dès 2001. Moins d’un an après, il est nommé manager régional dans le Nord jusqu’en 2005, puis en Île-de-France jusqu’en 2007. Il devient ensuite chef de marché marketing.

Entré chez BMW Group en 2010

C'est en 2010 que Julien Chabbal rejoint la branche Financial Services de BMW Group au poste de chef de service marketing. Quatre ans plus tard, il prend en charge la région Ile de France/Nord avant d’être nommé chef du service ventes en 2016. Directeur commercial et marketing d’Alphabet France depuis 2019, il a oeuvré ces dernières années à la progression des performances commerciales, à l'amélioration et la promotion de l’offre de solutions de mobilité et de services permettant aux entreprises de mener à bien leur transition énergétique.

À compter du 1er septembre 2023, il occupera le poste de Président-directeur général du loueur longue durée. « Avec les équipes Alphabet France, nous avons la volonté de nous inscrire dans la continuité de nos succès de ces dernières années et de cultiver notre différence qui repose sur l’écoute, la proximité et la satisfaction de nos clients. Nous allons continuer de placer l’humain au cœur de nos préoccupations, de soigner nos relations avec l’ensemble de notre écosystème et de capitaliser sur le savoir-faire des hommes et des femmes d’Alphabet pour construire, ensemble, la mobilité durable d’aujourd’hui et de demain. Le tout dans un cadre alliant esprit d’équipe, goût du challenge, quête de performance et bien-être au travail », commente le nouveau dirigeant.