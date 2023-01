Alpine a ouvert 40 concessions dans le monde en 2022

L'an passé, Alpine a vu ses immatriculations progresser de plus de 33 %. La marque, qui s'est implantée sur de nouveaux marchés comme la Slovénie et la République tchèque, compte poursuivre son expansion à l'international en 2023.

L’an passé, la marque a enregistré de nouveaux records de ventes avec 3 546 véhicules neufs immatriculés, représentant une croissance de 33 % par rapport à 2021. Le plan Renaulution et la restructuration Alpine ont permis de dynamiser les ventes de véhicules, passant de 1 527 immatriculations en 2020 à 3 546 en 2022, soit une progression de 132 %. À l’international, les marchés clés de la marque ont fortement progressé : + 42 % en Allemagne, + 39 % au Japon et + 43 % au Royaume-Uni. En France, la marque a augmenté ses ventes de 32 %, avec 2 138 unités vendues en 2022.

« Alpine confirme en 2022 la dynamique forte entamée en 2021 avec de nouveaux records de ventes et une marque qui poursuit son expansion à l’international, commente Laurent Rossi, CEO d'Alpine. La dynamique sur le portefeuille de commandes nous a permis de maximiser la production à notre manufacture Alpine Dieppe Jean Rédélé. L’avenir de la marque se prépare aujourd’hui avec une gamme 100 % électrique et des ambitions toujours accrues de croissance mondiale. Le virage a été amorcé de manière durable et il nous faut continuer sur cette lancée pour préparer un futur riche et sportif. »

L’an passé, Alpine a poursuivi son expansion en Europe en intégrant deux nouveaux marchés, à savoir la Slovénie et la République tchèque. Dans le monde, le réseau Alpine s’est étoffé de 40 nouveaux points de vente, portant le total à 140 sites. En France, six concessions ont été ouvertes, dont les deux premières sur l’île de la Réunion. L’Europe compte huit nouveaux sites en Allemagne, six en Espagne, quatre au Japon tout comme en Angleterre et en Italie. Alpine promet que cette expansion va se poursuivre en 2023 avec l’ouverture de nouveaux sites et l’arrivée dans de nouveaux pays, tels que le Maroc.