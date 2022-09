Alpine annonce la création de l’Alpine R&D Lab, un nouveau pôle d’activité mettant les ressources techniques et humaines de la marque à la disposition d’innovations technologiques en faveur du développement durable.

Baptisé R&D Lab, le nouvel incubateur d’Alpine a pour ambition de faire immerger les projets novateurs à l’égard de l’environnement. C’est dans cette mouvance que la marque a noué sa première collaboration avec Aqualines, une start-up française spécialisée dans les mobilités vertes. Cette dernière a mis au point une solution de transport maritime très rapide mais dont l’empreinte carbone se veut faible puisqu’elle s’appuie sur une propulsion électrique. Dans le cadre de ce partenariat, les équipes d’Alpine accompagnent Aqualines sur des tests d’aérodynamisme.

Les actuels et futurs partenaires de l’Alpine R&D Lab bénéficieront d’un soutien technique et humains de la part de la marque leur permettant un développement accéléré de leurs projets. Outre le développement et les mobilités durables, Alpine souhaite également s’engager sur initiatives en lien avec la robotique, le sport ou encore la santé.