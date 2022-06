Alpine annonce la nomination de quatre directrices au sein de son comité de direction

Promouvoir la parité femmes-hommes était l’un des objectifs de Laurent Rossi et par extension d’Alpine. C’est désormais presque chose faite suite à l’arrivée prochainement de quatre directrices. « C’est une grande chance pour Alpine d’accueillir ces quatre femmes de talent, afin de soutenir et amplifier le développement de la marque dans les mois et années à venir, explique Laurent Rossi, CEO de la marque. Leur arrivée est cruciale à ce moment charnière de la marque. Elles permettent au comité de direction d'Alpine d'atteindre la parité hommes-femmes, une grande force pour Alpine et la démonstration au plus haut niveau de l'entreprise que l'égalité des chances et la méritocratie, valeurs auxquelles je suis profondément attaché, fonctionnent pleinement au sein de Renault Group et de notre belle marque ». Une fois que la dernière directrice aura rejoint Alpine, la marque sera dirigée par un comité de direction composé de 8 femmes et 9 hommes.

À compter du 1er juillet 2022, Marine Le Bihan deviendra la nouvelle directrice qualité d’Alpine. Elle succède à Gérald Serain qui quittera le groupe prochainement, et reportera à Thierry Charvet, directeur de la qualité du groupe Renault et Laurent Rossi. Diplômée de l’École nationale supérieure de mécanique et d’aérotechnique à Poitiers, Marine Le Bihan travaille au sein de l’entité tricolore depuis 1992, d’abord au sein du pôle ingénierie puis depuis 2018 dans le pôle qualité.

Le 1er septembre prochain, Bénédicte Lenguin prendra ses fonctions de directrice juridique d’Alpine. Elle reportera à Quitterie de Pelleport, directrice juridique du groupe Renault. Bénédicte Lenguin est actuellement directrice juridique du groupe Unify (activités digitales du groupe TF1). Diplômée de l’université Paris Ouest Nanterre La Défense, la collaboratrice a exercé son activité de juriste pendant plus de 20 ans dans le marketing sportif et les médias.

Le même mois, Anne-Catherine Basset officiera comme directrice industrielle et directrice de la manufacture d’Alpine Dieppe Jean Rédélé. Elle reportera également à Jose Vincente de los Mozos, directeur industriel du groupe Renault. Son prédécesseur, Luciano Biondo, se recentrera, quant à lui, sur la direction de Renault ElectriCity. Diplômée de Centrale Supélec, Anne-Catherine Basset a rejoint l’entité tricolore en 1998 au sein de la division ingénierie produit et en usine, en France, en Roumanie ainsi qu’en Inde.

Le 1er octobre 2022, Soizic Pebereau sera nommée directrice sponsoring et partenariats pour l’ensemble des activités d’Alpine et reportera directement à Laurent Rossi. Diplômée de l’ISC Paris et de l’université Léonard de Vinci, Soizic Pebereau a exercé toute sa carrière dans le domaine du sponsoring et des partenariats dans le milieu sportif. Actuellement directrice hospitalités des Jeux olympiques et paralympiques 2024, elle a également travaillé pour le Stade Français Paris Rugby, le Paris Saint-Germain et Roland Garros.