Alpine atteint de nouveaux sommets de ventes

« Alpine est une marque sportive dynamique dont le succès ne se dément pas et porte les ambitions de croissance à l’international » assure Antonino Labate. Pour appuyer ses propos, le directeur ventes, marketing et expérience client chez Alpine rappelle que près de 1 900 Alpine ont été vendues à travers le monde sur les six premiers mois de l’année – 1 863 précisément –, dont 593 immatriculations rien qu’au mois de juin 2023. En somme, « le carnet de commande du premier semestre correspond au maximum de la capacité de production actuelle de notre manufacture Alpine Dieppe Jean Rédélé », ajoute Antonino Labate.

L’A110, un modèle iconique à succès

Ces bons résultats commerciaux du premier semestre 2023 s’avèrent ainsi tirés par le mois de juin 2023, qui comptabilise une poussée de 71 % par rapport à juin 2022 avec 247 immatriculations de plus. Est-ce un effet des 24 Heures du Mans, durant lequel une centaine d’exemplaires de l’édition exclusive de l’A110 R Le Mans a été révélée ? Sans doute. En tout cas, la meilleure vente de juin (mais aussi de mars 2023) s’est incarnée dans ce modèle ainsi que dans l’Alpine A110 San Remo 73.

Particulièrement populaire, l’A110 et ses versions haut de gamme assurent dès lors les trois-quarts des ventes d’Alpine, l’A110 GT, A110 S et A110 R englobant en effet 77% des ventes de la marque au premier semestre 2023. Une proportion en progression de 5 points par rapport au premier semestre 2022. Pour autant, l’offre Alpine tend à se diversifier, comme le confirme Antonino Labate, annonçant une « stratégie d’élargissement de la gamme à travers le lancement de sept nouveaux modèles à horizon 2030. »

Alpine en route pour l’international

Bien sûr, c’est en France que la marque sportive tricolore vend le plus d’unités, à savoir 1 052 sur les 1 863 enregistrées au premier semestre 2023, soit une variation de +11% par rapport à la même période en 2022. Néanmoins, Alpine continue de rêver à d’autres destinations et poursuit donc l’expansion de son réseau hors des frontières avec l’ouverture de 144 points de vente dans le monde. Le constructeur capte également de nouveaux marchés comme Israël, avec un showroom inauguré à Tel Aviv en juin, ou encore le Maroc d'ici fin 2023. À cette échéance, Alpine vise d’ailleurs l'établissement d'un maillage de 160 points de vente, notamment sur les marchés porteurs que sont l’Allemagne (importateur de 208 exemplaires au S1 2023) et le Royaume-Uni (affichant un volume de 174 unités au S1 2023).