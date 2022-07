Alpine : des ventes en hausse de 70 % au premier semestre 2022

À l’heure où tous les constructeurs automobiles dressent le bilan du premier semestre de l’exercice en cours, Alpine ne déroge pas à la règle. Avec 1 710 unités vendues dans le monde, Alpine enregistre une progression de ses immatriculations de l’ordre de 70,8 %. L’Espagne est le pays qui enregistre la plus forte progression de ses ventes entre janvier et juin (+ 193,3 % ; 44 unités), suivi par l’Autriche (+ 115,4 % ; 28 unités), l’Allemagne (+ 81,7 % ; 169 unités) et la France (+ 81,5 % ; 944 unités). Sur 21 territoires, seuls le Portugal et l’Australie affichent des ventes à la baisse avec un recul respectif de 66,7 % et 33,3 %. « Alpine signe une performance commerciale remarquable au premier semestre en dépit d’un contexte économique difficile, souligne Laurent Rossi, CEO d’Alpine. La marque a enclenché une dynamique forte depuis 18 mois, en restructurant la marque, en la développant commercialement et en proposant des modèles inédits. Ces résultats démontrent le professionnalisme et l’investissement de tous les partenaires du réseau Alpine ».

Des commandes multipliées par deux

Alpine mentionne que le niveau de commandes de l’A110 a doublé sur les six premiers mois de l’année. Pour faire face à la demande, la marque a pris la décision d’étoffer ses équipes sur les lignes d’assemblage de la Manufacture Alpine Dieppe Jean Rédélé. L’objectif est de passer de 16 à 18 véhicules produits par jour à compter de septembre prochain.

Un réseau en développement dans le monde

Par ailleurs, le premier semestre a également été marqué par la montée en puissance d’Alpine en Europe. De fait, la marque a ouvert son premier centre en Slovénie et en République tchèque, respectivement en mars et juin derniers. Le réseau continue de croître en parallèle avec 22 nouveaux points de vente, portant le total à 122 sites dans le monde. Ce chiffre devrait être revu prochainement à la hausse puisqu'une progression « va se poursuivre sur le deuxième semestre 2022 avec également l’arrivée sur de nouveaux territoires », prévient le constructeur.