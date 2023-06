Alpine lance une série super limitée célébrant les 24 Heures Le Mans

En marge de sa participation à l’épreuve des 24 Heures du Mans, qui célèbre cette année ses cent ans, Alpine profite de l’occasion pour lancer la série limitée A110 R Le Mans. La mise en scène est soignée puisque la voiture était pilotée le 7 juin 2023 sur le circuit du Mans par Sophia Floersch, en présence de 100 propriétaires d'Alpine.

« Cette série limitée iconique suit les traces légendaires de son ancêtre GTA Le Mans et combine un aérodynamisme sophistiqué avec un rapport poids/puissance incroyable, tout comme l’était à l’époque l’Alpine M63, la première Alpine engagée au Mans en 1963. L’A110 R Le Mans, c’est l’A110 la plus radicale qui célèbre la compétition la plus radicale », lance Emmanuel Al Nawakil, directeur des ventes, du réseau et des lancements Alpine.

L'A110 R Le Mans soigne les performances comme les détails

Basée sur l’A110 R, la série limitée Le Mans en reprend l’ensemble des pièces carbone et fait valoir une vitesse d’accélération de 0 à 100 km/h de 3,9 secondes et une vitesse de pointe de 285 km/h sur circuit. Elle est équipée d’une cale Road & Track, innovation brevetée par Alpine, qui permet d’abaisser et de raidir la voiture de 5 % pour encore plus de stabilité sur le circuit. Petit clin d’œil, les équipes d’Alpine parlent d’un réglage « Hunaudières ».

Au niveau du design, l’A110 R Le Mans se caractérise par une robe blanche et bleue : « une fine double ligne bleue vient habiller le capot avant, le toit et l’aileron arrière, en référence à la compétition, complétée par des ailettes bleues ». L’aile de requin de la lunette arrière carbone fait référence à l’A480 engagée au départ des 24H du Mans. Le luxe se cachant aussi dans les détails, plusieurs éléments ont été soignés (tracé du circuit des 24 Heures gravé au laser sur le pare-soleil, plaque d’immatriculation originale, etc.).

En difficulté en LMP2, Alpine prépare son entrée en catégorie Hypercar

Comme chacun sait, Alpine sera engagée aux 24 Heures Le Mans dans la catégorie LMP2 du championnat du monde d’endurance FIA WEC. Avec des ambitions sportives limitées car les trois premières épreuves de l’année ont été difficile, Alpine Elf Endurance Team occupant la 9ème place du classement général des écuries. Par ailleurs, Alpine continue de travailler sur son arrivée dans la catégorie Hypercar. Le concept-car Alpenglow a donné des premiers indices au Mondial de l’Automobile 2022 et le rendez-vous est pris pour 2024. Rappelons qu’Alpine a engrangé dix victoires de catégorie au Mans, et surtout le succès au classement général en 1978 avec l’Alpine A442B pilotée par Jean-Pierre Jaussaud et Didier Pironi.

Un temps faible commercial à gérer en attendant les nouveaux produits Alpine

Cette séquence tombe à point nommé pour Alpine qui ralentit au niveau commercial, avec 645 immatriculations sur les cinq premiers mois de l’année en France, soit un recul de 13,9 %. Une légère embellie a été entrevue en mai 2023, + 39,5 % pour 286 immatriculations. En attendant le déploiement du plan produits qui comprend cinq nouveaux modèles dont la nouvelle A110. Si la Renault R5 vitaminée en Alpine A290_ß a été dévoilée, l’attente se porte surtout sur les SUV électriques. Et sur la future A110 qui vient d’être reportée à 2027, au lieu de 2026, les plans prévus avec Lotus ayant été contrariés. Pourtant, Lotus appartient au groupe Geely qui a de plus en plus de points de contact avec Renault, notamment via la future filiale dédiée aux moteurs thermiques, Horse.