Alpine : les ventes bondissent de 117 % dans l'Hexagone en 2021

Un an après l’annonce du plan Renaulution, Alpine communique des résultats commerciaux nationaux et internationaux en très forte progression pour le précédent exercice.

Avec 2 659 véhicules neufs vendus au cours des douze mois précédents, Alpine enregistre un bond de 74 % de ses ventes mondiales. Même tendance à la hausse sur le marché français où la marque a performé avec une croissance de 117 % par rapport à 2020. À l’étranger, l’année 2021 voit une progression des ventes au Royaume Uni de plus de 92 %, sur le marché DACH (Allemagne, Autriche et Suisse) de l’ordre de 24 %, de 79 % sur le marché italien et de 120 % sur le marché ibérique comprenant l’Espagne et le Portugal. « Alpine a montré cette année toute sa détermination et son engagement pour enclencher une nouvelle dynamique qui se traduit déjà par des résultats en forte progression. Les ambitions sont élevées pour l’avenir et le développement de la marque à l’international, supportées par un engagement unique en sports mécaniques. Alpine a toutes les cartes en main pour viser de nouveaux sommets », assure Laurent Rossi, CEO Alpine.

Outre ses immatriculations, Alpine a également accéléré sur le développement de son réseau de distribution et compte désormais 25 nouveaux points de ventes depuis la fin de l’année passée. La marque compte actuellement un total de 100 concessions, réparties principalement en France et sur le Vieux-Contient. Alpine prévoit de poursuivre l’extension de son maillage géographique au cours des douze prochains mois en implantant 50 concessions supplémentaires dans le monde.

Son engagement en motorsport

Par ailleurs, en 2021 la marque s’est illustrée pour la première année en Formule 1 sous le nom Alpine F1 Team. L’écurie française est l’une des marques automobiles les plus investies en motorsport : Formule 1, Hypercar, Rallye FIA R-GT ou encore dans d’autres compétitions telles que l’Alpine Elf Europa Cup. « Avec les changements de règlementations pour la saison prochaine, l’écurie Alpine F1 Team compte bien s’appuyer sur les premiers résultats encourageants du duo Alonso-Ocon en 2021 et continuer ainsi sa progression », souligne la marque par voie de presse. En attendant, elle devra surtout stabiliser son remaniement managérial en nommant un nouveau directeur exécutif - Marcin Budkowski a été limogé la semaine dernière - ainsi qu’un nouveau directeur non exécutif puisque le contrat d’Alain Prost n’a pas été reconduit par l’écurie française fin 2021.