Alpine part à la conquête de l'Amérique et lorgne sur la Chine

Luca de Meo, CEO du groupe Renault, a donné le coup d'envoi de la révolution de la marque Alpine. En s'appuyant sur l'ADN de la course et les valeurs du sport automobile, la marque a un plan ambitieux de développement à l'échelle mondiale, prévoyant la sortie de sept nouveaux modèles 100% électriques d'ici 2030. L'objectif est de conquérir les États-Unis tout en envisageant une présence en Chine.

Le 26 juin 2023, la marque Alpine a présenté son plan stratégique de développement, un plan très ambitieux pour une marque qui compte énormément pour Luca de Meo. Il souhaite capitaliser sur cette marque emblématique et sportive afin de la transformer en la nouvelle pépite du constructeur. Outre sa consolidation en Europe, la marque vise un fort développement aux États-Unis et n'exclut pas d'explorer le marché chinois.

Une marque portée par Luca de Meo.

Alpine vise à devenir une marque à part entière avec une ambition énorme. D'ici 2030, sept nouveaux modèles 100% électriques seront proposés. Luca de Meo, qui a exprimé son attachement particulier à cette marque, a déclaré lors de la présentation : « Le passage à la technologie électrique nous permettra de repousser nos limites avec Alpine ». Il était accompagné de Laurent Rossi, CEO d'Alpine. Luca de Meo a ajouté : « Cette marque a une signification particulière pour moi, alors qu'elle était dans une impasse il y a seulement deux ans ». Il est à noter que Luca de Meo est bien connu pour sa capacité à créer ou reconstruire des marques, comme Cupra ou encore la Fiat 500.

8 milliards d'euros pour une marge de 10% en 2030

Il a également déclaré : « Tout a changé, nous avons créé une entreprise haut de gamme à part entière avec une distribution sélective et un programme ambitieux dans le domaine du sport automobile. Cela confère prestige et notoriété aux médias. Notre plan avance probablement plus rapidement que prévu ». Luca de Meo a rappelé : « Nous avons généré plus de deux milliards d'euros de trésorerie, ce qui nous permet de continuer à investir. Nous sommes prêts à passer à la dernière phase de notre plan : la révolution ».

Il est à noter que 3 500 unités ont été vendues en 2022 et que la marque compte actuellement 140 points de vente dans le monde. La valorisation de la marque est estimée à 550 millions d'euros. Alpine vise une croissance annuelle de 40% entre 2023 et 2030, avec des revenus atteignant 8 milliards d'euros en 2030, dont un passage à 2 milliards en 2026. La marque sera entièrement électrique d'ici 2026 et sa production sera neutre en carbone d'ici 2030. L'objectif est d'atteindre une marge opérationnelle de 10%.

Réussir aux États-Unis : une première pour le groupe Renault.

Pour résumer la stratégie du patron du groupe Renault, il s'agit de réussir aux États-Unis là où Renault avait échoué dans les années 1980. Les relations entre Renault et les États-Unis ont une longue histoire au cours du 20e siècle, même si elles n'ont pas souvent été fructueuses sur le plan commercial. Par la suite, au sein de l'Alliance, le marché américain était logiquement le territoire de Nissan, mieux implanté et disposant d'une gamme mieux adaptée (berlines, 4x4, etc.).

AutoNation : le point d'entrée d'Alpine aux États-Unis.

Il convient de rappeler qu'AutoNation, le plus grand distributeur automobile américain, a annoncé le 2 mai dernier son entrée en Formule 1 grâce à un partenariat avec Alpine. Le géant de la distribution automobile américain sponsorisera notamment l'équipe Alpine F1 Team BWT lors du Grand Prix de Miami (Floride) qui se déroulera du 5 au 7 mai 2023. Petite anecdote : AutoNation est dirigé par Mike Manley, ancien bras droit de Carlos Tavares chez Stellantis, qui a récemment fait les gros titres en raison de son indemnité de départ. Il se réjouit de cette collaboration en déclarant : « Nous sommes ravis de nous associer à Alpine, un leader international du sport automobile. AutoNation et Alpine partagent leur passion pour les voitures, la vitesse et la recherche de victoires ».

Sept nouveautés électriques d'ici 2030.

Alpine souhaite développer son image de marque en renforçant sa présence dans le sport automobile, notamment en participant au Championnat du Monde d'Endurance dès 2024 dans la catégorie Hypercar en tant qu'équipe d'usine, ainsi qu'en Formule 1, afin de diversifier ses sources de revenus. L'objectif en Formule 1 est d'augmenter les revenus de licences et de merchandising. Pour accélérer cette transformation, Alpine s'associera à de nouveaux investisseurs tels qu'Otro Capital, RedBird Capital Partners et Maximum Effort Investments. En ce qui concerne les nouveaux modèles, la marque développera les modèles A290, C-XO GT, D/E-XO GT, F1 et Endurance.

Le Groupe Investisseur investira 200 millions d'euros, ce qui représente une participation de 24% au capital, afin de soutenir la stratégie de croissance d'Alpine et ses ambitions en Formule 1. Suite à cet investissement, la valeur d'Alpine Racing Ltd sera estimée à plus de 900 millions de dollars.

Née de la course automobile, Alpine doit relever plusieurs défis, dont celui de devenir entièrement électrique. Elle peut s'appuyer sur l'expertise de ses techniciens et ingénieurs, parmi les meilleurs spécialistes mondiaux du sport automobile. Tout d'abord, Alpine s'appuiera sur son « Dream Garage », composé de modèles de série entièrement électriques. La future citadine urbaine sportive électrique A290 (segment B, basée sur la plateforme CMFB-EV des Renault 5 et Renault 4) sera disponible dès 2024. En 2025, ce sera au tour du Crossover GT de segment C, qui sera produit à la Manufacture Alpine Dieppe Jean Rédélé en France. Enfin, la nouvelle A110, emblème de l'héritage et du savoir-faire de la marque, deviendra entièrement électrique d'ici la fin 2026.

La plateforme APP pour développer l'électrique.

Le prototype A110 E-ternity a servi de test, démontrant ainsi la capacité et la pertinence pour Alpine de développer sa propre plateforme. Cela permettra à la marque de proposer des véhicules fidèles à son ADN de sportivité et d'agilité. L'APP (Alpine Performance Platform) capitalisera également sur les ressources internes de l'entreprise afin de réaliser des économies d'échelle.

L'APP, qui est à la base de la future A110 électrique, est modulable et peut être adaptée en termes de longueur et de largeur. Elle sera également utilisée pour de nouveaux véhicules, dont un cabriolet inédit basé sur l'A110 et la nouvelle A310, un coupé sport à 4 places. Enfin, Alpine lancera deux nouveaux véhicules de segments D/E dans la continuité de son « Dream Garage ».

Un positionnement entre le premium et le luxe.

Dans sa stratégie de positionnement, la marque Alpine se situe entre le segment premium et le segment luxe, en capitalisant sur son ADN sportif. À partir de l'emblématique A110, la marque cherche à consolider sa présence en Europe et au Japon en premier lieu, tout en conquérant les États-Unis avec l'ensemble de ses nouveaux modèles. L'objectif est de passer d'une marque de niche à une marque en pleine croissance, avec une part de marché de 80% au Japon et en Corée et de 70% aux États-Unis.

La Chine est dans le viseur.

Bien que les dirigeants du groupe Renault et d'Alpine restent discrets à ce sujet pour le moment, ils n'excluent pas la possibilité de se développer en Chine. Tous les ingrédients sont réunis pour reconstruire une succession-story.