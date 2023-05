Alpine poursuit son rêve américain

Si Renault USA a piteusement périclité au milieu des années 1980, le groupe Renault envisage de nouveau de s’implanter sur le marché américain via la marque Alpine. Le partenariat conclu autour de la Formule 1 avec le giga concessionnaire AutoNation envoie un signal dans ce sens.

Renault et les Etats-Unis représentent une longue histoire au cours du 20ème siècle, même si elle fut rarement féconde d’un point de vue commercial. Ensuite, au sein de l’Alliance, le marché américain était logiquement le pré carré de Nissan, mieux implanté et avec une gamme bien mieux adaptée (berlines, 4x4…). Toutefois, le groupe Renault étudie à nouveau la possibilité de se déployer aux Etats-Unis par le biais de sa marque sportive Alpine.

AutoNation, le plus important distributeur automobile d’Amérique vient d’annoncer, le 2 mai 2023, son entrée en Formule 1 à travers un partenariat avec…Alpine. Le géant de la distribution automobile américain va notamment sponsoriser BWT Alpine F1 Team à l’occasion du Grand Prix de Miami (Floride) qui se tiendra du 5 au 7 mai 2023.

La Formule 1 en point d’appui pour faire connaître Alpine

AutoNation est dirigé par Mike Manley, l’ancien bras droit de Carlos Tavares chez Stellantis, qui a récemment défrayé la chronique à propos de ses indemnités de départ. « Nous sommes ravis de nous associer au leader du sport automobile international qu’est Alpine. AutoNation et Alpine sont liés par leur amour des voitures, de la vitesse et de la quête de victoires », se réjouit-il.

Plusieurs animations sont aussi prévues en amont du Grand Prix de Miami. « AutoNation et Alpine organiseront aussi conjointement des événements au Concours Club, à l’Autodrome International de Miami au Hard Rock Stadium ainsi que dans le Grand Prix de Miami. Les participants auront l’occasion d’interagir et d’essayer des Alpine A110 pour découvrir pourquoi Alpine est « une marque sportive spécialisée, née de la compétition, faite par des compétiteurs et pour tous les compétiteurs dans l’âme » », détaille un communiqué conjoint.

AutoNation serait le distributeur d’Alpine aux Etats-Unis

Un porte-parole d’Alpine ne fait pas mystère que ce partenariat vise à préparer une arrivée de la marque aux Etats-Unis. Un déploiement qui sera ciblé sur plusieurs villes américaines où une clientèle de passionnés est susceptible de se reconnaître dans la marque sportive qui privilégie une nerveuse agilité à la pleine puissance. Le timing est le bon puisque la marque Alpine s’apprête à dévoiler les premiers fruits de l’électrification de sa gamme avec l’A290B. mais aussi deux SUV dont un grand SUV puissant et luxueux taillé pour de nouveaux marchés comme les USA. Alpine a aussi confirmé sa participation à la course mythique de Pikes Peak avec une A110 dotée d’un aileron imposant.

« AutoNation est un distributeur formidable avec une expérience client de pointe, mais aussi un partenaire expérimenté en sport automobile avec un riche historique aux 500 miles d’Indianapolis ainsi qu’en NTT IndyCar Series. Cela pose les fondations d’un partenariat fantastique dans l’un des marchés les plus excitants au monde », confirme Laurent Rossi, directeur de la marque Alpine.