Alpine renforce sa direction avec Philippe Krief

À compter du 6 mars 2023, Philippe Krief occupera ses nouvelles fonctions comme directeur de l’ingénierie et de la performance produit Alpine. Il deviendra également directeur général d’Alpine Cars et intègrera le comité de direction de la marque présidé par Laurent Rossi.

Diplômé de l’École nationale supérieure de techniques avancées, Philippe Krief justifie d’une solide carrière professionnelle au sein de l’industrie automobile. En effet, il a fait ses armes chez l’équipementier français Michelin, avant d’intégrer le groupe Fiat. Après ces deux premières expériences, il a poursuivi son parcours au sein des écuries Ferrari et Maserati, notamment en tant que directeur du département véhicule et directeur technique. De retour chez Ferrari depuis juin 2016, Philippe Krief exerce la fonction de directeur de l’ingénierie.

L’arrivée de Philippe Krief chez Alpine comme directeur de l’ingénierie et de la performance est attendue à partir du 6 mars 2023. Robert Bonetto, directeur ingénierie Alpine, et Sovany Ang, directrice de la performance produit reporteront directement à Philippe Krief. Ce dernier reportera quant à lui à Laurent Rossi, CEO Alpine, qui salue son arrivée : « Son expérience dans l’automobile haut de gamme et sportive depuis de nombreuses années sera un atout pour la marque et nous permettra de construire une gamme de produit riche et prometteuse pour atteindre nos ambitions notamment sur de nouveaux marchés. Il est important pour Alpine de se préparer dans les meilleures conditions à ce moment charnière dans son histoire ».