Alpine renforce sa division ventes avec Emmanuel Al Nawakil

En tant que directeur des ventes et des opérations, Emmanuel Al Nawakil intègrera le comité de direction d’Alpine et reportera directement à Laurent Rossi, CEO de la marque. Actuellement directeur de la programmation des ventes et du produit en Inde depuis près de deux ans pour le compte de Volkswagen, Emmanuel Al Nawakil a auparavant exercé en Chine en tant que responsable retail entre 2018 et 2020. Avec dix-huit ans d’expérience à l’international à son actif dans le secteur des ventes, du réseau et du produit automobile (notamment grâce à ses passages chez Citroën et Seat), Emmanuel Al Nawakil vient renforcer l’équipe Alpine à un moment important de sa stratégie de développement des ventes comme le confirme Laurent Rossi : « Alpine est à un moment charnière de son histoire. La feuille de route de la marque, présentée lors du plan Renaulution, vise un développement sans précédent des ventes, en France comme à l’international, porté par une gamme complète de trois véhicules 100 % électriques. Emmanuel Al Nawakil et David Gendry seront au cœur de cette transformation afin d’accompagner la marque vers les plus hauts sommets ».

D'autres changements annoncés

De fait, à compter du 1er juillet également, David Gendry, actuellement directeur communication Alpine, étendra ses responsabilités afin d’intégrer le marketing à son périmètre d’actions. Il continuera de reporter pour la partie communication à Christian Stein, directeur de la communication des marques.

Enfin, Cédric Journel, actuellement directeur ventes et marketing, sera lui aussi prochainement appelé à prendre en charge de nouvelles fonctions au sein du groupe.