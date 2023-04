Alpine renforce ses équipes

À compter du 1er mai 2023, Antonino Labate rejoindra l’équipe Alpine au poste de directeur ventes, marketing et expérience client. David Gendry est, lui, promu directeur sponsoring, partenariats et communication.

Deux mois après la nomination de Philippe Krief au poste de directeur de l’ingénierie et de la performance produit Alpine, la marque sportive tricolore poursuit ses ambitions de croissance, et la restructuration de ses équipes. Elle va ainsi s’offrir les compétences d'Antonino Labate au poste de directeur ventes, marketing et expérience client à partir du 1er mai 2023. Il a travaillé au sein de différentes marques automobiles, en commençant par Abarth (2007-2013), puis Fiat (2013-2015) et, enfin, Ducati Brésil où il est nommé CEO en 2015. Depuis novembre 2016, il occupe le poste de directeur stratégie, business et opération de Cupra en Espagne. Emmanuel Al Nawakil, directeur des ventes, du réseau et des lancements, et membre du comité de direction lui reportera, tout comme Olivier Camus, directeur marketing, et Laurent Chapuy, directeur expérience client.

Une promotion simultanée

De son côté, David Gendry, actuellement directeur communication et marketing Alpine, est promu directeur sponsoring, partenariats et communication à compter du 1er mai 2023 également. Il est entré au sein de l'écurie en avril 2021. Auparavant, il a travaillé pour plusieurs marques automobiles à l'international comme Peugeot, Volkswagen Group France ou encore Seat.

Futurs membres du comité de direction d’Alpine, Antonino Labate et David Gendry reporteront à Laurent Rossi, CEO Alpine qui a impulsé ces nominations : « Je suis ravi d’accueillir Antonino Labate à la tête des ventes et du marketing d’Alpine. Il va nous apporter son expertise dans la construction de marques internationales. Après l’arrivée de Philippe Krief en mars, à la tête du produit et de l’ingénierie Alpine et la nomination de David Gendry au sponsoring, partenariats et communication, notre comité de direction se renforce ainsi à nouveau, grâce à ces trois leaders sur ces trois postes clés dans la mise en place de notre stratégie de marque ambitieuse, tant en termes de croissance que de rentabilité. »