Alpine se déploie en Slovénie

Dans le cadre du plan Renaulution, la marque Alpine – qui réunit les activités d'Alpine Cars, de Renault Sport Cars et de Renault Sport Racing – avait fait part en janvier 2021 de ses objectifs de croissance à long terme en tant que marque du groupe Renault, notamment à l’international. Promesse tenue donc, puisque la marque peut désormais exposer ses voitures de sport sur un nouveau territoire de l’Europe de l’Est, la Slovénie. Un pays à fort potentiel d’après François Delion, directeur général, Renault Nissan Adriatic : « Alpine a été au centre de notre attention depuis sa renaissance en 2018, mais nous avons attendu le bon moment pour amener cette marque incroyable en Slovénie. Avec l'annonce de la nouvelle gamme A110, combinée à une stratégie claire pour les futurs modèles, le moment est venu d'ouvrir le premier centre Alpine en Slovénie. Nous sommes certains qu'il existe, ici, un potentiel commercial suffisant pour Alpine, et nous sommes convaincus que la future gamme 100 % électrique de la marque, de la compacte sportive au crossover, justifiera l’ouverture de ce nouveau centre ».

Des ambitions de développement

Pour son premier point de représentation, Alpine a fait confiance au concessionnaire ASP, en activité depuis 1977, l’un des plus importants distributeurs du réseau Renault dans le pays. « Nous sommes de vrais amoureux et fans de Renault Sport et nous voulons donc poursuivre cette histoire avec Alpine, confirme Miha Primožič, co-propriétaire d'ASP. Les chiffres de vente augmenteront à mesure que l'offre de modèles s'étoffera ». En outre, l’opérateur est également spécialisé dans la vente et l’entretien de véhicules sportifs. Le nouveau showroom Alpine s’étend sur une superficie de 120 m2 à l'intérieur du centre de vente et d'entretien Renault, Nissan et Dacia déjà implanté à Lesce. Comme l’exige la marque, l’espace qui lui est alloué est visuellement délimité par ses standards et couleurs tricolores. Les clients peuvent découvrir la gamme A110 du lundi au vendredi de 8 heures à 18 heures, ainsi que le samedi matin. « Nous croyons au renouveau d’Alpine, à sa future offre 100 % électrique et à la stratégie de Renault Group sur cette marque sportive. Elle exprime le prestige et profite d’un héritage fort » poursuit le dirigeant.

L'ouverture de ce point de vente répond aux ambitions de croissance d'Alpine à travers le monde vers de nouveaux marchés et à l'agrandissement de son réseau de distribution européen. En 2021, Alpine a immatriculé 2 659 véhicules neufs, représentant une croissance de 74 % de son volume de ventes global.