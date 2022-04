Altarea Commerce retient Electra pour équiper en bornes de recharge ultra-rapide l'ensemble de ses sites

Electra multiplie les partenariats. Spécialisée dans les infrastructures de recharge rapide pour véhicules électriques, la start-up fondée par Julien Belliato, Augustin Derville et Aurélien de Meaux s'est vue confier le chantier d'électrification des parkings d'Altarea Commerce.

Dans un communiqué, les deux entreprises précisent leur partenariat, qui prend la forme d'une co-entreprise. « Pour répondre aux enjeux environnementaux et aux évolutions des modes de transports, en particulier en zones urbaines, Altarea Commerce s'associe à Electra par le biais d'une joint-venture. Altarea Commerce équipera 19 de ses sites commerciaux de bornes de recharge pour véhicules d'ici à 2024 grâce au savoir-faire d'Electra en termes d'installation, maintenance et supervision du réseau de recharge », est-il indiqué.

Ces hubs de recharge rapide seront installés sur les sites commerciaux gérés par Altarea Commerce Alimentés en électricité issue de sources renouvelables, permettant aux automobilistes « de recharger leurs véhicules en 30 minutes seulement ». Accessibles aux clients des centres commerciaux concernés comme aux conducteurs de passage, les places dédiées à la recharge seront réservables via l'application d'Electra. Le paiement pourra également être réalisé en ligne, au moyen d'une carte bancaire ou encore du badge d'un opérateur de mobilité.

Deux sites opérationnels en 2022

Les deux premiers sites équipés de ces stations de recharge rapide se situeront à Gennevilliers et Aubergenville. Ils seront opérationnels dès cette année. Les 17 sites suivants seront quant à eux accessibles à l'horizon 2024. « Ce sont plus de 180 points de charge et plus de 100 chargeurs haute puissance » qui vont être déployés, indiquent les deux partenaires.

« Nous sommes heureux d'annoncer la signature de ce partenariat. Nous avons fait un choix audacieux et ambitieux avec Electra, start-up française qui propose un équipement performant avec des hubs de recharge ultra-rapide et une expérience client fluide et fiable en zone urbaine », se félicite Rodrigo Clare, directeur général délégué patrimoine et finances d'Altarea Commerce.