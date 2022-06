Alternative Autoparts : Marie-Jo Faivre nommée directrice des opérations

Suite au départ en avril dernier de Yannick Fichot, le groupement de distributeurs Alternative Autoparts annonce l’arrivée de Marie-Jo Faivre au poste de directrice des opérations.

De formation technique, la dirigeante a commencé sa carrière automobile au sein de Thomson. Elle a ensuite rejoint Jaeger, KS Motorac, Arvin Meritor et Magneti Marelli. En 2008, elle quitte l’équipementier italien pour intégrer Mann Hummel pour occuper la fonction de directrice marketing. En 2017, elle prend la direction de la rechange de Mann Hummel France Benelux.

« Marie-Jo a acquis une véritable expertise et connaissance de tous les acteurs du secteur. C’est dans la continuité qu’elle rejoint Alternative Autoparts pour accélérer le développement du réseau de distribution du groupement, tout en l’accompagnant dans les nouveaux défis. Nous sommes très enthousiastes de l’arrivée de Marie Jo, qui était sans conteste une des plus grandes professionnelles chez les équipementiers. Son expérience va permettre à Alternative Autoparts de pendre une nouvelle dimension nécessaire compte tenu des fortes évolutions de notre métier », a déclaré Fabrice Godefroy, directeur général du groupement, qui compte 13 plateformes et 120 adhérents.