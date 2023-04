Alternative Autoparts officialise sa MDD Novalt lors de sa convention

La ville du fameux festival à la Palme d'or a accueilli la deuxième convention du groupement Alternative Autoparts et du réseau Technicar Services. L'occasion de se retrouver, de partager les stratégies pour les années à venir et d'échanger sur les mutations profondes qui touchent l'après-vente et la mobilité en général.

Alternative Autoparts a choisi la ville de Cannes pour poser ses bagages le temps d'un weekend dédié à sa deuxième convention, qui a réuni près de 400 personnes. Le Palais des Festivals a accueilli les membres du groupement et les adhérents Technicar Services autour d'une plénière axée sur les mutations inévitables de l'après-vente et l'accompagnement repensé par la tête de réseau. Après une introduction de bienvenue, non sans émotion de Patrice Godefroy, président-directeur général du groupement, Gaël Escribe (Nexus Automotive International) salue la réussite d'Alternative Autoparts. "Quand je vois ce qui a été fait Alternative Autoparts en sept ans, c'est assez unique", commente-t-il. En effet, créé le 1er avril 2016, Alternative Autoparts est désormais le troisième groupement français, et le premier groupement de distributeurs indépendants, avec un chiffre d'affaires de 800 millions d'euros, 151 adhérents et plus de 200 points de vente et 38 relais techniques. Gaël Escribe poursuit en propageant son optimisme pour le marché de l'après-vente automobile, notamment en raison d'un parc vieillissant, et qui prend environ trois mois chaque année. Gaël Escribe ajoute : "Nous avons cinq à dix ans devant nous. Profitons-en, et préparons la suite ! " Et la suite c'est : anticiper dans un secteur de l'après-vente soumis aux fortes mutations, verdir ses activités, mais avant : redéfinir la place du réparateur indépendant aujourd'hui. Comme l'explique Sandra Henric, responsable réseau, depuis fin 2021, les adhérents ont bénéficié d'une refonte de leur site personnalisé avec l'ajout de la demande de devis et de rendez-vous et la mise à disposition automatique d'un site de vente VN/VO personnalisé. Ils ont également bénéficié de leviers de communications dédiés aux réseaux sociaux et web en local (via Partoo). Aujourd'hui, l'objectif du réseau en terme de maillage, est d'atteindre une "crédibilité" et d'être référencé à l'échelle nationale selon Fabrice Godefroy.

Novalt : un remède à l'inflation

En guise de conclusion, Sandra Henric est revenu sur la définition du réparateur de demain qui doit :

Être éco-responsable ; Proposer des solutions économiques à l'automobiliste ; Se former aux nouvelles technologies ; Être multi-motorisations.

Et ce, dès aujourd'hui, dans un réseau d'indépendants qui compte 162 Technicar Services. Fabrice Godefroy commente : "Ce n'est pas parce qu'on a le temps, qu'on ne doit rien faire !", en insistant sur l'agilité et l'adaptabilité dont doit faire preuve le réparateur d'aujourd'hui. De plus, afin d'accompagner ses adhérents, le réseau propose des services additionnels non obligatoires, mais qui leur permet notamment de proposer une station de recharge avec Station-e, ou encore de proposer à la location longue durée des véhicules électrifiés. Enfin, le groupement a rappelé également l'importance d'une démarche RSE, et la possibilité pour les garagistes d'obtenir le label éco-mobilité.

Toujours à l'occasion de sa deuxième convention, le groupement Alternative Autoparts a dévoilé Novalt, sa marque dédiée à la carrosserie (abrasifs, joints, vernis, etc.) ainsi qu'à l'équipement d'atelier (équilibreuse, démonte pneu, servante, etc.), en plus de la mécanique (kits de distribution avec pompe, roulements de roue, batteries, etc.), déjà lancée. Le catalogue compte à ce jour 200 références, dont le positionnement prix permet une alternative moins onéreuse.