Alzura.com soigne la recherche des pneus poids lourds

Afin de permettre une navigation plus rapide et confortable dans l'arborescence des catégories et, d'autre part, de fournir des résultats de recherche pertinents dans le domaine des pneus poids lourds en un minimum de temps, la structure des filtres a été adaptée et de nouveaux filtres ont été ajoutés. Outre les filtres standard tels que « Marque » et « Qualité de marque », des filtres spéciaux ont été intégrés pour la recherche de pneus poids lourds. Il s'agit entre autres de filtres tels que « Utilisation » (chantier, trafic longue distance, ...) et « Position de l’axe » (essieu avant, essieu arrière, remorque, ...). Il est également possible de trier les pneus de camion spéciaux avec moteurs électriques ou hybrides.

Étant donné que les pneus de camions sont généralement rechapés une ou deux fois, l'un des critères de filtrage porte sur le rechapage. Dans la nouvelle fonction de recherche de pneus, les professionnels peuvent filtrer non seulement en fonction du type de rechapage (par exemple à froid ou à chaud), mais aussi en fonction du nombre de rechapages et de la qualité de la carcasse utilisée dans le processus.

Comme pour la recherche de pneus de véhicules légers, la recherche de pneus de poids lourds affiche directement pour chaque filtre le nombre de pneus disponibles sur la plateforme. La nouveauté est la possibilité d'enregistrer les filtres les plus fréquemment utilisés comme filtres par défaut qui sont automatiquement conservés pour les recherches futures.