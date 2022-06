Alzura Tyre24 peaufine son application

La plateforme BtoB Alzura Tyre24 a ajouté une fonction historique des prix et une nouvelle possibilité de tri dans la recherche de produits, afin de répondre à l’attente exprimée par les garagistes. Comme pour les pneus, les revendeurs peuvent désormais suivre l'évolution des prix de chaque pièce de rechange automobile grâce à la fonction historique des prix.

Après avoir sélectionné la pièce souhaitée, les revendeurs trouveront un aperçu des prix sur une page de détail sous la photo du produit, sur laquelle l'évolution du prix au cours des trois derniers mois peut être suivie en vue agrandie. Faire apparaître le prix exact pour une date spécifique est également possible. L'affichage des prix est mis à jour quotidiennement afin que les prix actuels soient toujours inclus.

De même, lors de la recherche de pièces, l’application se focalise sur la recherche spécifique d'un article par numéro de pièce. Cette recherche directe par numéro permet aux garagistes de trouver un article rapidement et facilement. La plateforme est aussi capable d'identifier l'article par la recherche du constructeur automobile ou par le code national d'identification du type (CNIT), qui détermine clairement le type et la version du véhicule. De nombreux filtres facilitent l'affinement rapide des résultats de recherche et donc la recherche de l'article souhaité. Un champ de recherche séparé avec recherche par index affiche des suggestions de catégories dès la saisie des deux premières lettres d'un article. Cela garantit une identification rapide et claire de l'article.