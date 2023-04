Guillaume Couzy et Amaury de Bourmont tournent la page de Stellantis via LinkedIn

C’est à travers un post sur le réseau social LinkedIn le 5 avril 2023 qu’Amaury de Bourmont a officiellement annoncé son départ du groupe Stellantis. En effet, en février dernier, Amaury de Bourmont nommé directeur Stellantis Allemagne en mars 2021, avait été remercié en février 2023 pour être remplacé par Lars Bialkowski. « 1993-2023 : 30 années exceptionnelles au sein d'Automobiles Peugeot/PSA/Stellantis. C’est une page de vie professionnelle intense que je tourne aujourd’hui sur une carrière européenne, ô combien, riche de belles rencontres et d’expériences passionnantes. Il reste un beau chapitre à écrire, on s’en reparle d’ici quelque temps… À très bientôt ! », peut-on lire sur LinkedIn.

Ce départ met donc un terme à une solide carrière professionnelle de trente années au sein de l’entreprise. Amaury de Bourmont a fait ses débuts comme directeur administratif et financier de la marque Peugeot. Au fil des années, il a grimpé les échelons, passant de responsable développement réseau de Seat, à chef de projet développement du réseau Allemagne, mais aussi directeur général de Peugeot Suisse ou encore directeur général France Citroën et DS Automobiles.

Un autre directeur sur le départ

Coïncidence ou non, Guillaume Couzy a lui aussi publié un message sur la toile de LinkedIn, le même jour : « Beaucoup d’émotion bien sûr à écrire ces quelques lignes matérialisant la fin d’une belle histoire et une nouvelle étape qui commence ! Après 30 ans à parcourir le globe en déménageant huit fois toute la famille (Portugal, Brésil, Mexique, France…) et en exerçant toute sorte de métiers passionnants (communiquant, marketer, garagiste, dirigeant), je démarre une nouvelle vie aujourd’hui ! Je suis très fier d’avoir participé à la transformation de la marque Peugeot depuis 10 ans (3 « Car of the Year » en 6 ans !) ainsi que d’avoir construit Stellantis en France ces deux dernières années. Tout cela toujours grâce à des équipes de très haut niveau, incroyablement engagées et passionnées, auxquelles je souhaite énormément de succès et de bonheur. C’est évidemment un chapitre important de ma vie professionnelle qui se tourne, je travaille à l’écriture du prochain. À très bientôt ! »

Dans un communiqué le samedi 25 février 2023, Stellantis avait annoncé le départ de Guillaume Couzy, country manager de Stellantis France, aussitôt remplacé par Christophe Musy, auparavant chief operating officer pour la région ASEAN.