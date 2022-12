Transport & Environnement plaide pour une accélération du déploiement des camions électriques

La Fédération européenne pour le transport et l'environnement, qui regroupe une cinquantaine d'organisations non gouvernementales dans le domaine du transport et de l'environnement, défend l'accélération du déploiement des poids lourds électriques.

Dans son étude prospective Transport & Environnement aborde les atouts carbone et la faisabilité technico-économique du déploiement des camions électriques dans le transport. La fédération annonce un équilibre des coûts d'usage d'ici 2035 entre un camions de marchandise diesel et un électrique. Selon T&E, le poids lourd électrique est la "solution la plus efficace pour décarboner le secteur". L'analyse de Transport & Environnement de cycle de vie montre que le camion électrique a une empreinte dix fois inférieure à celle du thermique. En parallèle, la Fédération juge les alternatives "surestimées et incertaines". D'après l'étude, un camion électrique longue distance, soit 800km d'autonomie, de 40 tonnes émet 250 t de CO2 pendant sa vie contre 1 900 t de CO2 pour un thermique. Par ailleurs, T&E attend beaucoup de 2023 qu'elle considère comme année charnière, notamment en raison de la publication de la Commission européenne sa proposition de révision de la réglementation sur les émissions de CO2 des véhicules lourds en début d'année. À cela s'ajoute à la loi climat énergie et la révision de la stratégie nationale bas carbone (SNBC), avec l'objectif de planifier la conversion vers les camions zéro émission et le déploiement de l'infrastructure de recharge.

Autre sujet qui fâche : l'indépendance et la souveraineté européenne en matière de ressources, notamment en ce qui concerne la production de batterie sur notre continent. L'analyse de la Fédération établit une autosuffisance en matière de cellules de batteries, soit produire 100% de la demande, à partir de 2027. À la fin de l'étude, T&E appelle l'Union Européenne a mettre fin à la vente des camions de marchandises thermiques dès 2035, afin de répondre à l'urgence climatique. Un déploiement en 2040 serait déjà trop tard selon la Fédération.