Amazon roule en électrique avec Volvo Trucks

Dans les prochaines semaines, Volvo Trucks livrera 20 FH Electric à Amazon en Allemagne où ils devraient parcourir plus d'un million de kilomètres par an. « Les grands acteurs du secteur des transports jouent un rôle clé dans les efforts déployés par l’industrie pour réduire son empreinte carbone. Je suis donc heureuse qu’Amazon collabore avec nous pour réduire ses émissions lors des longs trajets à fort tonnage », souligne Jessica Sandström, vice-présidente du développement des produits chez Volvo Trucks. Amazon poursuit ainsi son engagement de décarbonation de parc, en remplaçant ses véhicules diesel par des électriques, notamment dans le domaine du kilomètre intermédiaire. « L’intégration de ces poids lourds électriques Volvo dans notre parc est une étape cruciale. Nous gérons l’un des programmes d’électrification les plus dynamiques du transport commercial et nous continuerons à investir et à innover pour décarboner et livrer les colis à nos clients sans aucune émission », ajoute Andreas Marschner, vice-président des services de transport en Europe chez Amazon.

Pour mémoire, le Volvo FH Electric est doté de batteries d'une capacité de 540 kWh, pour une puissance de sortie de 490 kWh de puissance continue et une autonomie de 300 km.