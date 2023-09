Amazon veut cartographier les besoins en bornes de recharge pour poids lourds électriques

Il aura fallu dix-huit mois aux ingénieurs d’Amazon pour mettre au point CHALET (Charging Location for Electric Trucks). L’objectif de cette technologie disponible en open source est d’identifier les endroits stratégiques pour l’aménagement d’infrastructures de recharge adaptées aux poids lourds électriques à travers toute l’Europe. En prenant en compte les besoins de chaque transporteur en matière de batterie embarquée, d’autonomie et de temps de trajet, CHALET génère une liste d’emplacements optimaux qui sont ensuite classés par ordre de priorité. Plus les prestataires de transport seront nombreux à y indiquer leurs critères, mieux la carte reflétera leurs besoins. Le code en libre accès est disponible sur la plateforme GitHub sous le nom de dépôt « chalet-charging-location-for-electric-trucks ».

Sans bornes, pas de camions électriques

Si le réseau routier européen ne s’équipe pas rapidement en infrastructures, il paraît difficilement concevable pour les professionnels du transport de passer aux véhicules électriques. Ce secteur représente pourtant 22 % des émissions totales de gaz à effet de serre de l’Union Européenne. L’électrification apparaît comme étant l’une des solutions envisageables pour réduire cette proportion. Mais sans bornes de recharge en quantité suffisante, il est quasiment impossible de convaincre les professionnels de changer leurs habitudes. Dans cette optique, plusieurs regroupements indépendants du transport de marchandises ont déjà appelé leurs membres à utiliser CHALET. « C’est essentiel pour accélérer l’adoption des poids lourds électriques », confirme par exemple Rik Arends, directeur de la Sustainable Freight Buyers Alliance du Smart Freight Centre.

Identifier les lieux d’installation d’infrastructures de recharge est ensuite un moyen de faciliter le travail des pouvoirs publics, qui n’auront plus qu’à suivre les besoins des transporteurs pour s’adapter. Premier distributeur non-alimentaire en France quant au chiffre d’affaires depuis 2016, Amazon veut montrer que cette transition est possible. La multinationale américaine compte bien atteindre la neutralité carbone d’ici 2040 et elle a déjà commencé à déployer ses premiers poids lourds de 40 tonnes 100 % électriques en Europe. De plus en plus de ses petits utilitaires sont d’ailleurs électriques. Plus d’un milliard d’euros sera ainsi investi dans les cinq prochaines années pour poursuivre l’électrification et la décarbonation du réseau de transport d’Amazon sur le Vieux Continent, tout en fournissant les infrastructures nécessaires.

Un outil confidentiel et utile pour tout un secteur

« L’électrification du kilomètre intermédiaire en Europe ne progressera pas tant qu’une infrastructure de recharge performante et pratique n’aura pas été mise en place. Nos équipes ont mis au point un outil performant, basé sur des données scientifiques, et rendent le code accessible à tous afin d’aider les entreprises, quelle que soit leur taille, à prendre des décisions plus stratégiques en matière d’électrification », détaille ainsi Andreas Marschner, vice-président des services de transport, dans un communiqué publié le 12 septembre, au moment du lancement de CHALET. Depuis, tous les acteurs du secteur qui le souhaitent peuvent utiliser l’outil dans un intérêt commun. Amazon souhaite d’ailleurs les rassurer en précisant que toutes les informations propres aux entreprises sont anonymes et restent confidentielles.

Parmi les plus imposantes organisations représentant le secteur des transports au Royaume-Uni, Logistics UK a d’ores et déjà fait savoir tout le bien qu’il pense de CHALET. Cette technologie pourrait être « le moyen pour les pouvoirs publics de prendre les bonnes décisions en matière d’aménagement et d’énergie et de réaliser. » L’association basée dans l’ouest du Kent (Angleterre) imagine d’ailleurs les bienfaits que les données ainsi fournies pourraient avoir au-delà des bornes de recharge. Elle évoque notamment l’hypothèse de « décisions importantes concernant les conditions de travail des chauffeurs ainsi que les installations sur les aires de repos. » Amazon n’exclut pas cette potentialité mais son outil CHALET est, comme son nom complet l’indique, avant tout une solution ayant pour but d’encourager la transition énergétique d’un secteur encore loin d’être décarboné. C’est même « l’un de ses enjeux les plus pressants. »