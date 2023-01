Amélie Trégouët (EVBox) nous présente la borne de recharge Livo

À l’occasion d’une rencontre dans les locaux de la société EVBox, la nouvelle directrice régionale France de l’entreprise a exposé ses ambitions pour 2023 et dévoilé en exclusivité sa gamme de bornes de recharge enrichie, parmi laquelle la EVBox Livo.

L’année démarre fort pour le fournisseur de solutions de recharge pour professionnels et particuliers EVBox, comme le confirme Amélie Trégouët. Forte de 20 ans d'expérience dans les industries BtoB, celle qui a repris les rênes de la société après le départ de Corinne Frasson pour Mobilize en octobre 2022 entame, avec ses équipes France, une année 2023 placée sous le signe d’une croissance exponentielle et de nouveaux partenariats avec des acteurs du monde de la recharge comme Bump et Fastned.

Mais c’est surtout sur le déploiement d’une gamme de produits étoffée que s’appuie la stratégie d’EVBox. L’avènement de la Troniq Modular, déclinée en versions Compact et en 400 kW, s’accompagne en effet de la venue d’une borne au format minimal en courant alternatif et spécialisée pour le marché résidentiel. Facile d’utilisation et d’installation, celle-ci se dote d’un dispositif de redistribution de l’énergie à l’heure où maîtriser sa consommation est un enjeu fondamental. Sa commercialisation définitive, elle, est prévue pour le premier trimestre 2023.