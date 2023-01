Amerigo Group dévoile son nouveau comité de pilotage

Président d'Amerigo Group depuis le 1er janvier janvier, Sylvain Abergel a mis en place un nouveau comité de pilotage. En charge de la gestion opérationnelle de l'entité, il se compose comme suit :

Alexandra Laurent, directrice générale depuis avril 2022. Elle est diplômée de l'Essec et est arrivée dans l’entreprise en 2007.

Mathieu Losson, directeur commercial et marketing. Diplômé de l'EM Lyon, il a rejoint Amerigo Group en septembre 2022 après près de 18 ans chez Renault Group.

Farid Gougam, responsable des systèmes d’information, notamment en charge du projet E-Reliable et de la mise en place d’un nouvel ERP en 2023. Titulaire d'un doctorat en informatique, il a travaillé 14 ans chez Publicis Technology puis Publicis Sapient, avant d'arriver au sein de l'entité il y a 5 ans.

Christophe Redaud, directeur de sites logistiques, a rejoint l'entreprise en 2020, après avoir passé près de 10 ans chez XPO Logistics (ex-Norbert Dentressangle).

Ce comité a pour ambition d’assurer une croissance rentable et pérenne, un objectif fixé par les actionnaires du groupe à Sylvain Abergel. « Je suis heureux de démarrer l’année 2023 avec la nomination d’une nouvelle équipe. Je sais pouvoir compter sur leur engagement, leur expertise et leurs qualités personnelles pour soutenir et amplifier le développement de notre groupe dans les mois et années à venir », commente-t-il.