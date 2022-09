Sylvain Abergel succède à Olivier van Ruymbeke à la tête d'Amerigo Group

Après six ans à la tête d’Amerigo Group, en tant que président, Olivier van Ruymbeke aspire à une retraite bien méritée. Il passera, en fin d’année, le relais à Sylvain Abergel, jusqu’ici directeur général de la société. L’annonce de ce changement de gouvernance a été faite dans le cadre de la troisième convention Amerigo International à Frankfort, en Allemagne.

Ancien élève de l’ENA, Olivier van Ruymbeke a mené une carrière de 34 ans dans l’automobile au sein entre autres de PSA et d’Autodistribution. En 2016, il a pris la présidence d’Automotor France, devenue Amerigo Group.

Sylvain Abergel, 55 ans, a débuté sa carrière chez Automotor en 1989, entreprise qu’il a quittée et rejoint deux fois. Il a également occupé des responsabilités internationales au sein de Valeo Export durant 5 ans. Le futur président est titulaire d’un DESS Commerce international et d’un Master international business development de l’ESSEC.

Alexandra Laurent, également directrice générale d’Amerigo Group, conservera l’intégralité de ses fonctions.

« Depuis 2016, notre chiffre d’affaires a progressé de 50 %. L'entreprise a grandi et nous avons signé de nouveaux accords avec des partenaires constructeurs ou équipementiers. Notre nouvel actionnariat partage notre vision, notre plan de développement et nous donne les moyens de nos ambitions », commente Olivier van Ruymbeke. Et de poursuivre : « Je suis heureux que le comité stratégique confie les rênes à Sylvain Abergel qui connaît parfaitement l’entreprise, les collaborateurs, les fournisseurs, les clients ainsi que les défis que doit relever notre industrie. Il peut se prévaloir de l’excellent travail accompli dans l’exécution de ses missions successives. Il poursuivra le développement du groupe, basé sur la croissance organique, le développement de nos activités et la digitalisation ».

Amerigo Group est présent dans le négoce international avec Automotor, la logistique avec Automotor Logistique, la digitalisation avec la plateforme E-Reliable et, enfin, les services et le référencement avec Amerigo International qui fédère 35 fournisseurs et plus de 60 membres dans 35 pays. Le groupe est présent dans 70 pays pour un chiffre d’affaires de 70 millions d’euros en 2021.