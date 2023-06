Amerigo International se dote d'un nouveau directeur adjoint

Amerigo International annonce la nomination de Damien Jeanney au poste de directeur adjoint effective depuis le 1er juin. Diplômé d'un master 2 en International Business Strategy de Sup Career, il a auparavant exercé diverses fonctions liées à la gestion de réseaux pendant sept ans chez Alliance Automotive Group, avant de rejoindre Izmocars en 2022 en tant que key account manager. Chez Amerigo International, Damien Jeanney a dorénavant pour missions d'entretenir les relations avec les adhérents, de développer de nouveaux accords, ainsi que la relation quotidienne avec partenaires et fournisseurs. « AMERIGO International a connu une croissance exceptionnelle au cours de ses premières année d’existence, avec aujourd’hui 80 membres actifs opérant dans 35 pays et un panel de 35 partenaires fournisseurs. Damien va nous permettre de poursuivre cette dynamique de croissance et d’assurer, fort de son expertise du digital, le déploiement de notre plateforme end-to-end E-Reliable » indique Sylvain Abergel, président d'Amerigo International à qui Damien Jeanney rapporte désormais.