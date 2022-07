Andréa Albertoni est sacré meilleur peintre 2022

Événement phare de la profession, le concours international du meilleur peintre organisé par la marque de peinture R-M a été conçu pour développer et nourrir les jeunes talents à l'échelle mondiale. Le vainqueur de cette treizième édition est italien et se nomme Andréa Albertoni.

« Avec l’ambition de préparer les futures générations, nous avons, cette année, intégré dans la grille d'évaluation des critères RSE, de durabilité et d'agilité digitale. En plus de la technique, les peintres doivent impérativement combiner ces trois qualités pour s'adapter au marché et prospérer. Dans les conditions d'une compétition de haut niveau, les experts techniques R-M ont conçu une série de sept épreuves inédites permettant de juger la qualité d'une réparation, l'efficacité des procédés, l'impact environnemental et la rentabilité. Force est de constater le niveau incroyable, et encore jamais atteint, des jeunes peintres en compétition. L'excellence technique, la qualité de finition, des compétences pointues, ont mis la barre haute aux prochains compétiteurs. La dimension digitale imposée par R-M a également élevé les standards de qualité du marché », a déclaré Jamie Panter , head of global applications automotive refinish coatings solutions chez BASF et président du jury de la finale internationale du concours.

Pour ce concours international, les compétiteurs ont eu à leur disposition tous les derniers développements digitaux et techniques de la marque R-M et de ses partenaires. Ils ont piloté leur réparation à partir de la plateforme digitale R-M Refinity sur le cloud et exploiter les outils couleurs. Cette expérience a permis aux jeunes peintres de mesurer l'impact de la durabilité sur l'innovation des produits qui dirige l'atelier vers plus d'efficience. Enfin, ils ont eu le privilège d'assister à la démonstration, en avant-première mondiale, d'une réparation complète en séchage UV à deux couches.

La seconde place du podium revient à Josephine Ellwein (Allemagne), qui remporte également le premier Pioneers Award de l'histoire du concours, récompensant l'économie de produit dans le procédé de réparation. La troisième place est attribuée à Masaya Kataoka (Japon).