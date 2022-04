Anest Iwata soigne la tenue du peintre

Fabriquée dans un tissu polyester antistatique, ignifuge et non pelucheux, cette nouvelle combinaison a été développée pour permettre au peintre de disposer d’un vêtement qui accompagne au mieux ses mouvements tout en lui assurant confort et souplesse. Disposant d’un revêtement en Teflon, elle affiche de très bonnes propriétés anti-salissures et hydrofuge la rendant parfaitement étanche au brouillard de peinture.

Pour permettre de s’ajuster au mieux à la morphologie de chacun, la combinaison dispose d’ajustement possible avec une taille élastique réglable et au niveau de la capuche grâce à un velcro ajustable. Enfin, le vêtement propose des poches à l’avant à l’arrière et à l’intérieur, plusieurs aérations ainsi que des renforts au niveau des genoux.

La combinaison de peinture haut de gamme d’Anest Iwata est disponible en taille S-M-L-XL correspondant aux tailles classiques EU 46-48-50-52/54.