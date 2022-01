ANFA : Cap sur la Semaine des Services de l’Automobile et de la Mobilité !

« Pour la 2ème année consécutive, le contexte sanitaire complexifie un peu la programmation de la Semaine des Services de l’Automobile et de la Mobilité, mais nous maintenons le cap ! Les entreprises continuent à recruter et sont demandeuses de personnels qualifiés. C’est pourquoi les équipes de l’ANFA ainsi que tous nos partenaires, organismes de formation et entreprises, restent plus que jamais mobilisés. Nous avons déjà plus de 250 événements planifiés partout en France, principalement destinés aux jeunes en recherche d’orientation, mais également, et c’est une nouveauté, visant les personnes en reconversion professionnelle et les demandeurs d’emploi » explique Bernard Guyot, Président de l’ANFA.

L’objectif de cette Semaine est de continuer de faire connaître les métiers et les formations du secteur et susciter des vocations avec des rencontres avec des professionnels, des formateurs, témoignages d’anciens apprentis, visites d’entreprises, job dating, etc. Compte tenu du contexte pandémique, tous les événements se dérouleront dans le strict respect des gestes barrières et certains seront organisés en ligne.

« Les phases d’orientation ou de reconversion sont des étapes fondamentales pour les personnes. C’est pourquoi nous avons axé le thème de cette 7ème édition autour du grand saut. Notre secteur offre des opportunités pour trouver un emploi et évoluer tout au long de sa carrière. Il y a des raisons de se faire confiance et de se laisser conduire par sa passion pour les métiers des services de l’automobile » explique Anne Gonon, Responsable de la communication à l’ANFA.

Consulter le programme de la SSAM : semaine-services-auto.com