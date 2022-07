Angers, élément clé de la production européenne de Scania

Implanté en France depuis 1992, le constructeur suédois de camions, de cars, de bus et de moteurs industriels et marins y possède un site de production qui vient de fabriquer son 300 000e véhicule. Entre l’usine, l’importateur Scania France et le réseau d’une centaine de succursales, distributeurs privés et points de services répartis dans l’Hexagone, Scania est un constructeur qui mobilise plus de 3 000 salariés sur le territoire.