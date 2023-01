Aniel dévoile sa feuille de route pour 2023

À l'occasion d'une visite de son site varois, l'entité du groupe Faubourg a dressé le bilan de l'année dernière et a dévoilé ses axes de développement et de consolidation pour l'année 2023.

En tant que distributeur historique de pièces de carrosserie, Aniel est une marketplace au modèle hybride en se positionnant comme vendeur sur sa propre marketplace, aux côtés de ses vendeurs partenaires. Pour la place de marché, l'année 2022 est synonyme de succès, avec un volume d'affaires générés de 35 millions réalisés par Aniel et ses 160 vendeurs partenaires, 50 000 visiteurs par mois et ses 8 500 clients professionnels - à raison de 90 nouveaux clients par mois. Avec un comité de direction renouvelé, Aniel a également présenté ses ambitions 2023. L'objectif est renforcer la position d'Aniel en tant qu’opérateur marketplace et d'augmenter le volume de ventes des vendeurs, tout en regroupant les commandes, consolidant les expéditions ou encore en organisant les flux. D'autres évolutions, moins visibles pour le client, comme la fiabilisation de la donnée, vont permettre d'améliorer son expérience, ainsi que des développements techniques viendront en soutenant la croissance de l'entité. Aniel va également consolider ses accords commerciaux signés en 2022

Déploiement de l'offre Piec

La marketplace, a notamment annoncé son partenariat avec Assercar afin de donner accès à de nouveaux avantages aux réparateurs Assercar (réseau de 1 950 réparateurs) quant à l’approvisionnement en produits, avec à ce jour 980 comptes ouverts. Aniel a également noué un accord avec la Macif, avec l'ouverture 676 comptes (1 600 réparateurs agrées). Enfin, Aniel a au fur et à mesure mis en place une offre de pièces de seconde vie, avec par exemple l'intégration d’un premier vendeur de pièces remanufacturées en janvier 2022, Faral Automotive. La place de marché déploie également sa stratégie autour de la pièce issue de l’économie circulaire, en intégrant toujours plus de vendeurs spécialisés. À l'occasion du salon Equip Auto, Aniel Marketplace et GPA, spécialiste de la déconstruction et du recyclage automobile, ont officialisé leur collaboration. Depuis le 1er janvier 2023, le stock de GPA (90 000 pièces détachées en stock et 45 000 références d'origine constructeur et équipementier) est ainsi intégré sur Aniel Marketplace. Les deux jeunes partenaires poursuivent ainsi leur stratégie commune de "démocratiser l'accès aux pièces issues de l'économie circulaire", tout en mettant en avant leur complémentarité en termes d'offres, mais aussi en termes d'innovation par le digital, tout en gardant l'objectif de toucher plus de professionnels.