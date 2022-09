Aniel Marketplace annonce son retour à Equip Auto

Présente sur les stands sous l’égide de Nexus France, la plateforme d’achat dédiée aux carrossiers présentera l’ensemble de ses produits, comme la pièce de carrosserie, les consommables ou encore l’outillage. Aniel Marketplace propose ainsi tous types de pièces, neuves, d’occasion ou remanufacturées, d’origine, d’équipementiers ou encore de qualité équivalente. La plateforme offre également des pièces issues de l’économie circulaire depuis le début de l’année. De plus, Aniel Marketplace a rejoint l’association France Auto Reman, qui réunit les acteurs du remanufacturing de pièces et d’équipements pour véhicules. Enfin, la place de marché profitera du salon parisien pour présenter son nouveau catalogue dédié à l’outillage et à l’équipement de l’atelier.

Pour mémoire, la plateforme compte à ce jour plus de 65 millions d’offres pour 15 millions de références et a pour objectif de franchir le cap des 100 millions d’offres. Aniel Marketplace entend ainsi intégrer de nouveaux vendeurs partenaires (160 actifs aujourd’hui) et a prévu à cet effet un espace dédié à leur accueil sur son stand. Stéphane Colet, directeur commercial de la plateforme, conclut : « Déjà plus de 160 vendeurs participent au succès d’Aniel Marketplace. Notre volonté est d’apporter la solution la plus complète et la plus bénéfique aussi bien pour nos vendeurs partenaires que pour nos clients utilisateurs. Cela passe par un accompagnement de proximité afin d’aider dans la prise en main de la plateforme et dans l’optimisation de son utilisation. Pour faire découvrir l’ensemble de ces services auprès des distributeurs, les équipes d’Aniel Marketplace seront réunies à Equip Auto, sur le stand de Nexus France. »