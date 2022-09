Aniel Marketplace décroche la Macif

La marketplace dédiée aux pièces et consommables de carrosserie vient de conclure un important partenariat avec la Macif, de quoi développer très significativement le chiffre d’affaire de la place de marché.

Aniel Marketplace vient de signer un important partenariat avec la Macif, major de l’assureur automobile avec plus de 6 millions d’assurés. On peut estimer le nombre de sinistres gérés par an par l’assureur à environ 240 000.

Avec cet accord, les 1600 ateliers agréés du réseau de l’assureur bénéficieront de l’accès à la totalité de l’offre de la place de marché (pièces et consommables) à des conditions d’achat préférentielles mais aussi d’un canal de commande unique pour tous les essentiels du métier de carrossier sans aucune exclusivité de fournisseur ainsi que de délais de livraisons promis courts.

Ce partenariat doit permettre à la Macif de mieux maîtriser les coûts de réparation et de contribuer à maintenir dans le temps les tarifs d’assurance au bénéfice de ses sociétaires. Pour rappel, le coût des pièces détachées, en hausse constante depuis plusieurs années (+10% en 2021), représente en moyenne 50 % du coût de la réparation.

Aniel Marketplace propose plus de 30 000 références en stock. Selon le distributeur, elles disposent toutes d’une certification européenne qui garantit la qualité des pièces du catalogue (pièces d’origine constructeurs, équipementiers ou qualité équivalente, avec une gamme issue de l’économie circulaire.

« Dans un contexte de hausse constante du coût des pièces de réparation, nous sommes heureux de conclure ce partenariat avec la marketplace française Aniel afin de proposer à notre réseau de réparateurs de bénéficier de tarifs attractifs sur les pièces détachées. Agir au quotidien pour offrir à nos sociétaires le meilleur rapport qualité-prix est notre priorité, cette association avec Aniel Marketplace en est une preuve » commente Bertrand Delignon, directeur Assurances Macif IARD

Aniel Marketplace inscrit cette nouvelle collaboration avec la Macif dans sa stratégie, qui consiste à développer ses relations partenariales avec des « grands comptes », réseaux ou assureurs. En début d’année, la plateforme signait un premier partenariat assurantiel avec le réseau Assercar.