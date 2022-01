Aniel Marketplace devient partenaire d'Assercar

Assercar, qui gère les sinistres de Pacifica, Thélem Assurances, Sogessur, Aviva ou encore Generali, entend être davantage un apporteur d'affaires pour ses membres. Stéphane Rapiné, directeur général d'Assercar, indique : « Il est primordial pour nous d'être capables de proposer la meilleure offre de service à nos réparateurs partenaires. Nous souhaitons être plus qu'un apporteur d'affaires pour eux, et ainsi leur offrir une véritable plus-value dans la gestion de leurs carrosseries.» Ce partenariat lui permet de simplifier leur approvisionnement. Avec cet accord, Aniel Marketplace propose aux adhérents Assercar d'accéder aux produits nécessaires à leurs ateliers, ainsi qu'un accompagnement dédié et sur-mesure. La plateforme leur propose ainsi des pièces de carrosseries issues de plus de 50 marques à travers plus de 65 millions d'offres, comme les liaisons au sol, consommables, outillage, accessoires, équipement des locaux, hygiène, etc. Les carrossiers partenaires d'Assercar bénéficient ainsi d'un canal unique afin de regrouper tous leurs achats ce qui leur permet de gagner du temps. Stéphane Colet, directeur commercial de la marketplace, commente : « En plus de bénéficier d'une grille tarifaire avantageuse ainsi que d'une remise de fin d'année, spécialement négociées pour eux, nous garantissons un accompagnement sur-mesure pour chaque adhérent tout au long de son expérience sur Aniel Marketplace, notamment à travers la mise en place d'une ligne téléphonique et d'une adresse mail dédiée, instaurant une relation privilégiée avec nos équipes. »

Entré en vigueur au début du mois de janvier, cet accort est en train d'être déployé par les équipes d'Aniel Marketplace et d'Assercar auprès du réseau.